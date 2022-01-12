Как повысить качество жизни прямо сейчас? Только 15 января - скидки до 70% в Rest&Relax

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В Новом году многие дают себе обещание в чем-то обновить свою жизнь: отказаться от вредных привычек, добиться новых результатов, увеличить доход. Воплощение таких желаний требует времени и упорства. Но есть способы повысить свое качество жизни прямо сейчас! Например, создав в своей квартире более комфортную, красивую, мотивирующую на достижения обстановку.

15 января 2022 г сеть магазинов Rest&Relax объявляет скидки до 70% на все предметы обстановки, которые могут вам понадобиться для "прокачки" вашего интерьера.

Вся мебель в Rest&Relax – это не только мебель красивая, качественная, произведенная в Европе, но и высоко функциональная, продуманная, созданная для удобства и удовольствия ее обладателя. В салонах Rest&Relax вы найдете решения для самых разных задач: для больших домов и для малогабаритных квартир, для многодетных семей и уютных любовных гнездышек, для салонов, которые вы делите с любимыми домашними питомцами, и для элегантных гостиных. Rest&Relax – это уют в любом пространстве.

Здесь есть диваны и салоны с реклайнерами, с ящиками для белья, раскладывающиеся в спальное место, вместительные или компактные, модульные или монолитные. Кресла, кровати, стенки нового поколения, обеденные гарнитуры, тумбы под телевизор и элегантные домашние витрины.

Только 15 января вы заплатите всего 6 300 ш вместо 11 900 ш за стильный и современный минималистичный диван Tokyo, оснащенный кроватью и ящиком для белья. Гости будут в восторге от вашего чувства стиля!

Также вы сможете приобрести шикарный диван Orlando с реклайнером, обитый натуральной кожей, вместо 18 900 ш всего за 9 400 ш.

Компактный и симпатичный диванчик Siro c кроватью и ящиком обойдется вам всего в 3 800 ш вместо 5 800. Отличное решение для небольшого салона или квартиры-студии.

По истине королевская обеденная группа Royal, состоящая из большого стола со столешницей под мрамор и 6 вельветовых стульев, украсит ваш дом всего за 3 900 ш вместо 6 900.

Солидный и вместительный кожаный диван San Remo со скидкой будет стоить 9 400 ш вместо 18 900.

Мебельный гарнитур для салона Linate, состоящий из тумбы под телевизор и двух вместительных и функциональных витрин, 15 января можно будут приобрести за 5 650 ш вместо 8 900 ш. А еще в салоны Rest&Relax только завезли новую коллекцию мебели 2022 г. Актуальные цвета, новые формы, удобство, комфорт и высококачественные материалы новой коллекции мебели из Европы наверняка придутся вам по душе. Консультанты Rest&Relax с удовольствием расскажут вам о преимуществах той или иной модели и помогут подобрать оптимальный диван, кровать, стенку или обеденную группу, подходящие именно вам и вашей семье.

На мебель из салона, имеющуюся в наличии, действует быстрая доставка. Почти все модели можно заказать в коже или обитые тканями нового поколения (устойчивые к появлению пятен или царапин) выбранного вами цвета. Посмотреть и потрогать понравившиеся вам модели можно в салонах Rest&Relax:

☎ Телефон *5179

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