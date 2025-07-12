"Премьер-министр": Ноа Кирел опубликовала дебютный мини-альбом

Популярная израильская певица Ноа Кирел выпустила первый в своей дискографии мини-альбом. Запись получила название "ראש הממשלה" ("Премьер-министр") и состоит из шести композиций, длящихся в общей сложности немногим более 15 минут.

Каждый трек снабжён снятым специально для него видеоклипом: в пяти случаях режиссёрами видеоработ выступил клипмейкер Инди Хаит, а автором клипа "דביקי" стала сама Кирел – он смонтирован из хоум-видео исполнительницы.

Название альбома, как утверждает артистка, не связано ни с какими существующими премьер-министрами разных стран – действующими или прошлыми.

"Премьер-министр" для Кирел – это метафора сильного человека, способного управлять, по крайней мере, собственной жизнью и определять её ход.

"Это история о девушке, которая хочет стать премьер-министром как минимум для самой себя, в её собственном мире, – написала певица в сопроводительном тексте к изданию альбома. – Она тверда и непоколебима, когда другие люди пытаются сбить её с пути. Она готова к любви, не боясь, что об этом скажут остальные. Она честна с самой собой, она носит одежду, которую хочет носить, ест то, что хочет есть, а ещё иногда позволяет себе расклеиться – но всегда знает, как после этого собрать себя по кусочкам". По словам Кирел, она надеется, что каждая слушательница альбома сможет осознать себя хозяйкой собственной судьбы.

Ноа Кирел – одна из самых востребованных поп-звёзд в Израиле, на протяжении четырех лет кряду она признавалась певицей года по версии радио Гальгалац. В 2023 году она принесла Израилю бронзовую медаль "Евровидения" с песней "Unicorn".