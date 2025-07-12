Казахстан может присоединиться к конкурсу "Евровидение" уже в 2026 году

На генеральной ассамблее Европейского вещательного союза (EBU), прошедшей в Лондоне в начале июля, помимо вопроса отстранения Израиля от конкурса "Евровидение", обсуждалось присоединение к конкурсу Казахстана. Об этом сообщил в соцсетях председатель правления медиа-агентства "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев.

По его словам, гендиректор Европейского вещательного союза Ноэл Курран пообещал, что вопрос будет рассмотрен на следующем заседании EBU. В агентство "Хабар" входит и одноимённый телеканал, вещающий на казахском и русском языках; с 2010 года он транслировал в эфир в том числе и "Евровидение".

В 2016 году агентство "Хабар" стало "ассоциированным членом" Европейского вещательного союза. С 2018 года Казахстан принимал участие в детском "Евровидении" (в 2019 и 2020 годах представители страны занимали на конкурсе второе место).

Как отмечает посвящённый "Евровидению" портал Eurovoix, для включения представителя страны в конкурсный отбор агентству "Хабар" потребуется получить приглашение от референтной группы EBU.

На сегодняшний день процедура с приглашением была опробована в истории "Евровидения" лишь однажды – в 2015 году, когда к Союзу предложили присоединиться австралийскую вещательную компанию SBS. С тех пор Австралия остаётся постоянным участником конкурса.