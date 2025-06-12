Скончался Брайан Уилсон, главный композитор и автор большинства хитов группы The Beach Boys

В возрасте 82 лет ушёл из жизни американский композитор Брайан Уилсон, больше всего известный своей деятельностью в составе группы The Beach Boys.

Уилсон вошёл в первый состав ансамбля, собранный в 1961 году, наряду с младшими братьями – Деннисом и Карлом. После пережитого в 1964 году нервного срыва Уилсон-старший перестал гастролировать с ансамблем, что позволило ему полностью сосредоточиться на студийной работе. Именно он обеспечил переход The Beach Boys от коммерческой музыки в стиле "сёрф" к более рафинированному и экспериментальному стилю – кульминацией этого процесса стал альбом "Pet Sounds" (1966), широко признаваемый одной из главных поп-записей 1960-х годов.

Помимо авторства множества хитовых песен, Уилсон знаменит чрезвычайно изобретательными аранжировками – он стал одним из первых поп-композиторов, в полной мере использовавших возможности звукозаписывающей студии. Его самый амбициозный проект, поп-симфония "Smile", которая планировалась к изданию вскоре после "Pet Sounds", не была закончена вовремя – разрозненные песни из неё вошли в другие альбомы The Beach Boys. Уилсон довёл "Smile" до конца и выпустил пластинку в изначально задуманном виде лишь в 2004 году.

В резюме Брайана Уилсона – две премии "Грэмми" (и девять номинаций). В 1988 году он был включён в Зал славы рок-н-ролла в составе The Beach Boys; в 2000-м – в Зал славы авторов песен (SHOF), по рекомендации Пола Маккартни, назвавшего Уилсона "американским гением" (Маккартни не раз признавался, что "Pet Sounds" – его любимый альбом, впрямую повлиявший на "Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band" The Beatles).