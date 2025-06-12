Группа Massive Attack: видео Яхьи Синуара показывалось на концерте "в художественных целях"

Британская группа Massive Attack отреагировала на критику в свой адрес после того, как в видеоряд на их лондонском концерте 6 июня были включены кадры с Яхьей Синуаром и его семьёй в туннелях Газы.

Среди прочего, популярный израильский блогер Хен Мазиг написал, что "поощрять 23 тысячи человек симпатизировать ХАМАСу – это не просто безответственно, это подстрекательство".

Музыканты Massive Attack известны своей резко антиизраильской позицией – они вступили в агитирующее за бойкот Израиля движение BDS (Boycott, Divestment & Sanctions) ещё в 1999 году. Тем не менее, в посте, опубликованном в соцсетях, они категорически отвергли обвинения в подстрекательстве. Согласно их объяснению, кадры с Синуаром были частью более масштабного видеоколлажа, в который вошли также фрагменты фильма "Орфей" (1950) Жана Кокто. По версии Massive Attack, это комментарий на тему того, как облечённый властью человек может превратить жизнь других людей в ад. Кроме того, они указали на то, что в видеоряде фигурировали Владимир Путин, Дональд Трамп, Эдгар Гувер и солдаты ЦАХАЛа – и группа не прославляет никого из них.

Massive Attack пригрозили Хену Мазигу судебным иском, если тот не удалит свой твит и не извинится за обвинение в подстрекательстве. На момент публикации этой новости текст израильского блогера остаётся опубликованным.