Disney и Universal подали в суд на Midjourney, которая с помощью ИИ создает изображения

Киностудии Disney и Universal заявляют, что инструмент Midjourney создает "бесчисленные" копии известных персонажей, таких как Дарт Вейдер из "Звездных войн", Эльза из "Холодного сердца" и миньоны из "Гадкого Я", пишет BBC. В иске, поданном в федеральный окружной суд в Лос-Анджелесе, студии представили примеры изображений, созданных через Midjourney, среди которых оказались персонажи Disney – Йода из "Звёздных войн", а также герои Marvel: Человек-паук, Невероятный Халк и Железный человек.

Юридический директор Disney Орасио Гутьеррес отметил, что компания с надеждой смотрит на потенциал искусственного интеллекта и верит, что он может использоваться ответственно как инструмент, способствующий развитию человеческого творчества, однако он осуждает пиратство и нарушение авторских прав.

В своем иске компании указали, что компания Midjourney заработала 300 миллионов долларов только за прошлый год и планирует в ближайшее время запустить видеосервис. Профессор права из Сиракузского университета Шубха Гош отметил, что многие изображения, создаваемые с помощью Midjourney, выглядят как прямые копии авторских персонажей, помещенные в другие условия или окружения. По его словам, такие изображения, по сути, не выглядят как творчески переработанные или оригинальные версии. Он также подчеркнул, что авторское право допускает заимствование, если в новой работе появляется нечто действительно новое и креативное.

На своем сайте Midjourney сообщает, что команда компании состоит из небольшой группы, финансируемой самостоятельно, и включает менее двенадцати постоянных сотрудников. Стартап позиционирует себя как "независимую исследовательскую лабораторию". Его возглавляет Дэвид Хольц, ранее основавший компанию Leap Motion, специализирующуюся на сенсорных технологиях. Среди консультантов компании – бывший CEO GitHub Нэт Фридман и Филип Роуздейл, создатель виртуального мира Second Life.