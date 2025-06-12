Вердикт по делу Харви Вайнштейна: частично виновен

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным в совершении преступлений сексуального характера первой степени в отношении бывшей телеассистентки Мириам Хейли в 2006 году. Такие преступления предполагают максимальное наказание до 25 лет лишения свободы. При этом по аналогичному делу – изнасиловании польской актрисы и модели Кайи Соколы – присяжные вынесли оправдательный вердикт. СМИ сообщают, что жюри присяжных было непросто принять решение – дебаты продлились пять дней. Пока не вынесен вердикт по еще одному рассматриваемому присяжными делу против Вайнштейна – обвинение в действиях сексуального характера по отношению к актрисе Джессике Манн. В четверг коллегия присяжных соберется для дальнейших обсуждений.

Первой Вайнштейна обвинила в домогательствах актриса Эшли Джадд в интервью The New York Times в 2017 году, после чего десятки женщин (среди них актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт и другие) присоединились к обвинениям. Дело Вайнштейна стало триггером для движения #MeToo – миллионы людей по всему миру заговорили о пережитом ими сексуализированном насилии в соцсетях. В 2020 году суд Нью-Йорка признал продюсера виновным в нескольких эпизодах и приговорил к 23 годам лишения свободы. Параллельно суд Лос-Анджелеса признал Вайнштейна виновным в сексуальных преступлениях по другим эпизодам и приговорил к 16 годам тюремного заключения. В 2024 году апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил приговор 2020 года из-за процессуальных нарушений и отправил дело на пересмотр. Однако Вайнштейн не вышел на свободу, поскольку приговор суда в Лос-Анджелесе оставался в силе. Большую часть времени бывший продюсер проводит не в тюрьме, а в больнице Bellevue, где проходит лечение от рака и диабета. На судебные заседания его привозят в инвалидном кресле. В марте Вайнштейну исполнилось 73 года. Он не признает себя виновным ни по одному из предъявляемых им обвинений.