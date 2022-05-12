Дортмундское чудо на пуантах

Балет Дортмунда, приезжающий на гастроли в Израиль в рамках балетного абонемента Оперы, представит в июне в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе две программы из произведений четырех ведущих хореографов современности: "The Vertiginous Thrill of Exactitude" ("Головокружительное упоение точностью") Уильяма Форсайта – дань поклонения Джорджу Баланчину; "Весну священную" балканского хореографа Эдварда Клюга; "Paradiso" - "Божественная комедия III: Рай" - заключительную часть танцевальной трилогии художественного руководителя Дортмундского балета Син Пэн Вана по поэме Данте Алигьери на музыку дуэта "48°Nord" - Ульриха Мюллера и Зигрфида Россерта, и "Кактусы" шведского хореографа Александра Экмана – живую симфонию движений, звуков и слов.

– Приобрести билеты на Балет Дортмунда

Дортмундский балет - это автономная часть Дортмундского Городского театра. Балет Дортмунда - это труппа, технический и художественный арсенал которой отличается огромным разнообразием современной хореографии, доказавшая, что она способна безукоризненно исполнять самую сложную и художественно непривычную хореографию.

"Кактусы" – так названа вся программа и так называется несомненный ее хит - постановка - Cacti ("Кактусы"), творение шведского хореографа Александра Экмана, комический опус, изначально поставленный в 2010-м году в Гааге и позже включенный в репертуар двух десятков трупп по всему миру. Балет Уильяма Форсайта "Головокружительное упоение точностью" (The Vertiginous Thrill of Exactitude) – это Девятая симфония Шуберта в совершенной элегантной форме неоклассики, истинное танцевальное мастерство.

Премьера балета The Vertiginous Thrill of Exactitude ("Головокружительное упоение точностью") великого Форсайта состоялась на сцене Франкфуртского театра балета 20 января 1996 года. Изначально этот балет исполнялся в паре с Approximate Sonata, и Уильям Форсайт в подзаголовке определил их как "Два балета в манере позднего 20 века". То, что Форсайт понимает под 20-м веком, - скорее всего Баланчин. И вслед за ним – другие великие хореографы. 20-й век уже стал историей – так что нам предоставляется возможность увидеть постановку, в некой мере определившую развитие искусства балета в веке уже 21-м.

"Paradiso" - "Божественная комедия III: Рай" - заключительная часть танцевальной трилогии художественного руководителя Дортмундского балета Син Пэн Вана по поэме Данте Алигьери на музыку дуэта Ульриха Мюллера и Зигфрида Рёссерта, известных как коллектив "48° Nord".

Самое фантастическое путешествие человечества началось в лесу без надежды. Оно привело итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери в мучительные бездны ада и по крутым холмам Горы Очищения перед пылающей стеной пламени чистилища ему открылись врата рая… Своей бессловесной интерпретацией самой мощной поэмы в мировой литературе Синь Пэн Ван открыл новые грани танцевального искусства нашего времени и еще раз доказал, что Дортмундский балет – это движущая сила в международном танцевальном мире.

"Весна священная" Эдварда Клюга, руководителя Словенского национального театра в Мариборе - это мощный энергетический накал, смелые композиционные находки и сценические спецэффекты. Израильский зритель уже знаком с такими балетами Клюга, как "QUATRO и "Radio and Juliet" на музыку Radiohead. Знаковые качества клюговской хореографии превращают балет "Весна священная" в авангардное зрелище, в переосмысленный древний ритуал пробуждения весны, идея о воплощении которого в музыке 110 лет назад пришла Игорю Стравинскому во сне. "Весна священная" Эдварда Клюга - это минимум декораций, центнеры воды и одиннадцать артистов балета. Гениальная партитура Стравинского оказалась идеальной для балета, став неиссякаемым источником поисков хореографов. По выражению французского танцовщика и балетмейстера, театрального и оперного режиссёра, одного из крупнейших хореографов XX века Мориса Бежара "Хореографы, одурманенные музыкой Стравинского, по-прежнему ищут её новые самые разные воплощения в танце. Их привлекают сила, чистая энергия и дикая первозданность музыки Стравинского". На сегодняшний день существует более двухсот различных постановочных версий этого балета. "Весна Священная" была поставлена Мариборской балетной труппой под руководством Клюга в 2012 году – к 100-летию создания Стравинским этой музыки.

"Кактусы" шведского хореографа Александра Экмана, обладателя самой высокой награды Нидерландов в области танца - приза "Золотой лебедь" за лучшую танцевальную постановку - это многослойное произведение, забавно отображающее разнообразные уровни и цели танца, на музыку Бетховена, Гайдна и Шуберта, перемешанную с хлопками в ладоши, стуком по дереву и диалогами из-за кулис. Эта история без конкретного сюжета, рассказ про неприхотливые кактусы, которые прорастают даже через асфальт. В труппе Дортмундского балета –16 человек, так что этот балет, в котором на сцене также еще и 4 музыканта, в какой-то мере – портрет труппы. Каждого из 16 танцоров Экман поместил на квадратные платформы по полтора квадратных метра, расставив их в шахматном порядке по всей сцене, на которых они вытворяют всё, что придумал хореограф, добавивший к своей выдумке немало иронии и, как уже понятно из описания, удивительную сценографию и "закадровые" реплики.

В Дортмунде Син Пэн Ван неожиданно для себя обрел то, чего ему так не хватало во всех именитых европейских театрах - полную свободу творчества. Именно свобода самовыражения, немыслимая свобода делать все, что угодно, как сегодня любит повторять главный хореограф театра, и стала залогом "Дортмундского чуда на пуантах", когда малобюджетный провинциальный театр начал диктовать мировую балетную моду. Новая музыка, новые технические средства, новый пластический язык и новая хореография – сегодня труппа может исполнить практически все, связывая традиции и новаторство, соединяя воедино современную компьютерную музыку, танцевальный театр, нео-классику и акробатику.

По материалам PR-агентства