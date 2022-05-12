Опера, кофе и шоколад – в июне в Израиле

Две блестящих барочных мини-оперы - "Кофейная кантата" Баха и "Служанка-госпожа" Перголези в исполнении солистов из Австрии и Израиля в сопровождении Израильского Камерного оркестра – с 1 по 26 июня в четырех городах страны.

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В программе вечера - две комедийные одноактные оперы: "Служанка-госпожа" Джованни Баттиста Перголези и "Кофейная кантата" Иоганна Себастьяна Баха. Проект этот необычен не только потому, что сюжеты этих двух мини-опер строятся вокруг двух напитков – кофе и шоколада, но и потому, что кофе, горячий шоколад и блюда итальянской кухни будут готовиться прямо на сцене в реальном времени - что нисколько не помешает музыкальной составляющей. Уровень адреналина в этом новаторском энергичном проекте, где часть сцены отведена под кафе, в котором выясняют отношения герои и героини, будет поддерживаться прекрасной музыкой и кофеином в шоколаде, пришедшем в Европу из Центральной Америки и в кофе, попавшем в Европу с мусульманского Востока. Чтобы поддержать уровень адреналина, после окончания спектакля зрители смогут принять участие в лотерее, где будут разыграны вкусные торты.

Этот кулинарно-оперный проект, опера для гурманов во всех смыслах, задуман и осуществляется ассоциацией VTAVC (Vienna - Tel Aviv Vocal Connection), созданной в 2013 году певицей Сильвией Гринберг из Вены, маэстро Давидом Аронсоном из Венской Национальной оперы и израильской певицей и режиссером Розмари Данцигер, ставшей постановщицей вечера "Опера для гурманов". Ассоциация взяла на себя заботу об обучении профессиональных певцов в начале их карьеры в соответствии с высокими международными стандартами. VTAVC поддерживает коллегиальные отношения с венскими музыкальными учреждениями и инициирует обмен молодыми артистами между Австрией и Израилем. Целью деятельности ассоциации является создание профессиональной сцены для молодых артистов в сотрудничестве с ведущими израильскими оркестрами. В данном случае – с Израильским камерным оркестром, основанным еще в 1965 году Гарри Бертини. В настоящее время ИКО руководит Ариэль Цукерман, но на сей раз за дирижерский пульт встанет знаток барочной музыки Изхар Кершон, который и продирижирует "Служанкой-госпожей" Перголези и "Кофейной кантатой" Баха.

Биография и история династии Бахов - увлекательнейшая страница музыкального развития Европы, но в данном случае важно то, что Иоганн-Себастьян Бах в своем творчестве обобщил достижения музыкального искусства периода барокко, одной из жемчужин которого стала "Кофейная кантата" (другое название по первым строчкам либретто - "Всем тихо, не болтать" - "Schweigt stille, plaudert nicht"), история создания которой весьма любопытна.

С 1729 года Бах, уже шесть лет служивший в Лейпциге кантором церкви Святого Фомы, но по праву считавший себя "генералмузикдиректором" города, руководил оркестром с певцами-солистами, созданным из студентов Лейпцигского университета в 1702 году. Концерты обычно проходили раз в неделю в просторных залах городских кофеен, особенно часто - в кофейне Циммермана Zimmermannsche Kaffeehaus. В этой кофейне Бах работал с 1729 года и время от времени по заказу его владельца писал музыку, исполняемую в кафе. Двухчасовые концерты в кофейном доме Циммермана пользовались большой популярностью у горожан. Для этих концертов Бах написал несколько светских кантат, в их числе и "Кофейную кантату", возможно по заказу владельца кофейни. "Кофейная кантата" впервые была исполнена, по всей видимости, зимой 1732 года в той самой кофейне Циммермана под управлением самого Баха.

Еще в 1727 году поэт Пикандер (настоящее имя Христиан Фридрих Генрици, 1700-1764), с которым Бах часто сотрудничал, написал новеллу, в которой подшучивал над повсеместно распространившейся страстью к кофе. Король Франции, рассказывал поэт, запретил употребление кофе в своей столице. После этого женщины стали умирать массами. Бедствие прекратилось только тогда, когда запрет был отменен. История также напоминает, что кофе в Центральную Европу попал в 1683 году после второй осады Вены турецкими войсками, когда среди трофеев был найден мешок с кофейными зернами. Вокруг кофе разгорелись нешуточные страсти. Против кофе выступила церковь, молодежи не позволяли посещать кофейни. Кофе пили украдкой, но со временем мода на кофе все больше распространялась, особенно среди женщин. Новелла Пикандера была напечатана в "Серьезно-шуточных и сатирических стихотворениях Пикандера" в 1732 году. Тогда же Бах избрал ее в качестве либретто и вместе с Пикандером придумал образ Лизхен, которая пьет кофе круглые сутки. Кстати, так звали шестилетнюю дочку Баха.

Считается, что "Кофейная кантата" в какой-то степени является зародышем немецкой национальной комической оперы - зингшпиля, благодаря несложному сюжету, использованию народных интонаций и куплетных форм. В ней 10 номеров, арии чередуются с речитативами, а в последнем завершающем кантату номере солисты объединяются. Эта мини-опера - единственная опера в творчестве Баха. А кофе был и остается темой не только кантат, но и шуток. Кстати, кофейня Циммермана просуществовала до Второй мировой войны, когда была разрушена в результате бомбардировок.

Не менее интересна история создания "Служанки–госпожи" - одноактной комической opera-buffa Перголези, первое представление которой состоялось 28 августа 1733 года в Неаполе. Тогда она осталась практически незамеченной, но через почти двадцать лет после смерти композитора, в 1752 году, ее привезла в Париж труппа странствующих актеров, исполнявших "Служанку-госпожу" на французском языке. Через несколько лет опера Перголези завоевала всю Европу. Более того, именно она положила начало так называемой "войне буффонов", которая привела к созданию жанра французской комической оперы. На протяжении многих десятилетий фабула, связанная с молодой девушкой, обводящей вокруг пальца старика и добивающейся своей цели, питала оперу-буффа. Самыми яркими образцами ее стали "Севильский цирюльник" Россини и "Дон Паскуале" Доницетти.

La serva padrona ("Служанка-госпожа") на либретто Джованни Антонио Федерико – опера гениальная и ни капли не устаревшая, сохраняющая уже почти три века статус самой ранней комической оперы, регулярно возобновляемой почти всеми оперными труппами в мире. Французский учёный-энциклопедист, один из представителей французского Просвещения 18 века, философ и математик Жан-Лерон Д'Аламбер назвал ее образцовым произведением, в котором правда и подражание природе находятся в совершенном единстве. Жан-Жак Руссо за свой счет подготовил первое издание оперы во Франции. И с тех пор этот шедевр практически не сходил со сцены. Все оценки подытоживает комментарий известнейшего итальянского музыковеда Франко Аббьяти: "До сих пор привлекающая публику "Служанка-госпожа" напоминает ларец, полный веселых, остроумных открытий, драгоценное собрание вокальных гемм с особым мерцающим блеском. Фантазия весело бьет ключом".

В "Служанке-госпоже" сюжет таков: Неаполь, 18-й век. Серпина, молодая служанка холостяка доктора Уберто управляет хозяйством и, заодно, и жизнью Уберто и приказывает домашним поварам приготовить свадебный пир для нее и Уберто и, при помощи переодевшегося слуги Веспоны, убеждает Уберто жениться на ней. Так что будет еще и свадебный пир! А причем тут шоколад? С него всё начинается: Уберто возмущен, что Серпина постоянно запаздывает с утренним шоколадом…

Режиссер "Оперы для гурманов" Розмари Данцигер - оперная певица, родившаяся в Копенгагене, начавшая свое обучение вокалу в Академии музыки и танца в Иерусалиме и закончившая в Hartt College of Music при Хартфордском университете в Коннектикуте. Она также изучала театр в Корнельском университете, где преподавала развитие голоса. После окончания учебы работала драматургом в Театре Tåstrup в Копенгагене, и за ее плечами также долгой карьеры на оперной сцен. В рамках ассоциации VTAVC организовала международный оперный курс "Вена – Тель-Авив".

По материалам PR-агентства