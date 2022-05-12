ZUMU - первый передвижной музей в Израиле – приезжает в Нагарию. Все мероприятия бесплатны

В пятницу, 13-го, это наконец-то произойдет: в Нагарию приедет музей ZUMU. Раз приедет, то напрашивающийся вывод: музей передвижной. Так оно и есть. Название ZUMU сложено из первых слогов слов zuzu и muzeon на иврите – то есть "двигайся, музей". Открылся этот музей, точнее начал двигаться и путешествовать по стране в декабре 2018 года. Потом настал ковидный перерыв. И вот – движение возобновилось.

ZUMU - это общинный мобильный музей, который перемещается по всему Израилю, организую сменные экспозиции, которые, в свою очередь, создаются и курируются вместе с местными общинами. То есть ZUMU представляет широкой публике огромные передвижные выставки, созданные в определенном городе в сотрудничестве с принимающими организациями. В ZUMU считают, что искусство играет ключевую роль в создании более открытого и терпимого сообщества, искусство может помочь навести мосты понимания, принятия и восприятия между различными слоями израильского общества. ZUMU преодолевает не только расстояния, но и культурные различия, нейтрализуя концептуальные препятствия и заодно, буквально по ходу, обходит традиционное разделение между художниками и зрителями, преодолевая ментальные барьеры между искусством и обществом, творчеством и реальностью - новой социальной реальностью, которую ZUMU и создает.

Музей ZUMU был основан тремя женщинами - Миланой Гитцин-Адирам, Шарон Глазберг и Халит Михаэли. Они разработали модель ZUMU, создав формат, зиждущийся на трех столпах, или, если угодно, на трех углах золотого треугольника: искусство, образование и общество. Затем была разработана собственная эстетика, дизайн ZUMU, визуально отражающий принципы, на которых основан музей. К кругу создателей присоединились продюсеры, эксперт по коммуникациям, кураторы и ZUMU отправился в путь. Первой его остановкой стал Иерухам на юге Израиля, где музей разместился в заброшенной школе, но каждый раз ZUMU использует иные пространства – как к примеру, в Нагарии, опустевшие здания фабрики "Зоглобек", где будет размещена коллекция современного искусства, созданного специально для ZUMU - живопись, инсталляции, видео-арт, фотографии…

На данный момент - между посещениями Йерухама и Нагарии - ZUMU, этот путешествующий общественный художественный музей, - побывал также в Араде, Хацор ха-Глилите, Кирьят-Яме и Лоде, а следующей остановкой после Нагарии будет Яффо-Далет.

ZUMU – частное предприятие, поддерживаемое различными фондами, озабоченными, как и инициаторы создания ZUMU тем, что по статистике всего лишь один ребенок из пяти до восемнадцатилетнего возраста бывает в музее. И, в основном, речь идет о детях, живущих на периферии.

Начиная с 13 мая и в течение двух месяцев на заводе "Зоглобек" в Нагарии, ставшей уже шестой остановкой в путешествиях ZUMU по Израилю, будет проходить впечатляющая выставка при участии 50 художников из Израиля и других стран. Наряду с этим будут организованы мастер-классы, занятия для всей семьи, представления, лекции и многое другое, а мясные продукты и знаменитые сардельки "Зоглобек" заменит выставка "Дело жизни ("Мифъаль хаим")".

Выставка "Мифъаль Хаим" превратит в знаковое место пустующую и заброшенную фабрику, бывшую когда-то самым узнаваемым символом Нагарии. Теперь же - по замыслу ZUMU - им станет актуальная и яркая art-фабрика, которое соберет любителей культуры и искусства со всей страны.

Мифлогическая фабрика, недавно приобретенная Reality Group, а также сам город стали источником вдохновения для произведений искусства, представленных на выставке. Параллельно с масштабной выставкой в ​​комплексе ежедневно будут проходить различные культурные мероприятия: музыкальные представления, спектакли для детей, танцевальные представления, гостевые лекции и мастер-классы для всей семьи. Вход на выставку и все мероприятия свободный!

Историческая фабрика, а также сам город, выходящий из дрёмы, переживающий культурный и экономический ренессанс, стали источником вдохновения для произведений искусства, созданных специально для ZUMU NAHARIYA. Напряжение и контраст между механикой и функциональностью фабрики, производственного процесса и творческого процесса подчеркивают раскрепощение, свободу искусства, разворачивающиеся на огромных выставочных пространствах Среди работ, созданных специально для ZUMU NAHARIYA, можно найти произведения Рахели Шрафштейн, превращающей в колоритные разноцветные колбасы свои воспоминания и вещи из Нагарии; бетонную инсталляцию Сахара Миари (родственники которого много лет работали на "Зоглобек"), выносящую станки и автоматы в общественное пространство; фотографии Дэви Бареля, создающего фантастические коллажи, в которых виды Нагарии сочетаются с захватывающими видами со всего мира.

В этом году ZUMU становится международным музеем и впервые принимает художников из-за рубежа.

Марианну Вилье из Франции интересует золотой час (Golden Hour) жителей Нагарии. Golden Hour - фотографический термин, обозначающий время вскоре после восхода солнца или перед закатом, когда низкое солнце дает мягкий, теплый и рассеянный свет. Это - лучшее время дня для любого вида фотосъемки.

Вилье попросила жителей всех возрастов оглянуться назад, на дело всей своей жизни и выбрать самое теплое приятное воспоминание, описывающее пережитое Мишель Пейджел из Германии посредством цианотипии переведет силуэты купальщиков с городских пляжей на полотенца и простыни, в образы глубокого синего цвета, характерного для этой техники.

ZUMU - это новаторская частная инициатива, возглавляемая группой художников, кураторов, художников, педагогов и независимых продюсеров, решивших взять на себя ответственность и создавать пространства для творческого диалога по всему Израилю и миру.

ZUMU управляется частной некоммерческой организацией (амутой) и существует благодаря щедрой поддержке Мифаль ха-Паис, Фонда семьи Арисон, Фонда Азриэли, фонда Бэ-Яхад, посольства США и множества других частных спонсоров.

ZUMU NAHARIYA стал возможным благодаря сотрудничеству между муниципалитетом Нагарии и Real Estate Group, которая приобрела территорию завода и размещает там объекты временного использования в рамках отдела культуры Нагарии.

Выставка ZUMU NAHARIYA будет открыта для посетителей БЕСПЛАТНО до 2 июля 2022 года. Участники: Сигалит Ландау, Став Эвен Захав, Маайян Шахар, Нив Гафни, Моше Роас, Шели Фрейман, Дана Коэн, Шай Алфия, Рахели Шрафштейн, Ицхак де Ланге, Ноа Ламдан, Ронит Мирски, Ира Эдуардовна, Талия Токатли, Дор Злека Леви, Дави Барель, Мейрав Судаи, Коби Сибони, Оз Малуль, Хани Хатиб, Барух Рафик, Тамир Йогев, Ракефет Кнаан, Авишай Платек, Габи Крихели, Хила Амран, Сахер Миари, Дафна Рон, Амнон Вольман, Алон Перец, Хилла Шапира, Михал Бар-Ор, Ави Криспин, Рон Амир, Хилла Шпитцер, Шай Зильберман, Дрор Шай, Марианна Вилье, Мишель Пейджел, Альма Махнесс-Касс

По материалам PR-агентства