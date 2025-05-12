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Культура

Скончалась актриса Нина Гребешкова, вдова режиссера Леонида Гайдая

время публикации: 12 мая 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 19:21
Скончалась актриса Нина Гребешкова, вдова режиссера Леонида Гайдая
Фото: кино-театр ру

На 96-м году жизни скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Союз кинематографистов России сообщил, что актриса умерла 10 мая.

В творческой биографии Гребешковой около 130 киноролей, но самые значительные роли она сыграла в картинах своего мужа, Леонида Гайдая. Зрителям она запомнилась по роли врача психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница", Надежды – жены Семёна Семёновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусика в фильме "12 стульев", Анны Горбушкиной в первой новелле фильма "Не может быть!", тети Клавы в "Спортлото-82".

Газета "Ведомости" отмечает, что после кончины Гайдая в 1993 г. главной целью жизни актрисы стало сохранение его творческого наследия. Она активно участвовала в создании документальных фильмов о своем муже, организовывала вечера памяти и творческие встречи, посвященные его жизни и творчеству.

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