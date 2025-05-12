Солист Disturbed Дэвид Дрейман сделал своей девушке предложение на сцене во время концерта

Солист хэви-метал-группы Disturbed Дэвид Дрейман неожиданно для публики сделал своей девушке Саре Ули предложение во время концерта по случаю 25-летнего юбилея дебютного альбома группы The Sickness в Сакраменто.

После исполнения всеми любимого кавера на песню "The Sound of Silence" Саймона и Гарфанкела он сделал паузу, как он объяснил, "для решения одного личного вопроса".

Дрейман попросил, чтобы "мисс Сара Ули" поднялась на сцену. Она выполнила эту просьбу, явно сбитая с толку. "Все – поприветствуйте мою прекрасную леди Сару, – заявил Дэвид Дрейман. – Она смотрит на меня и думает: "Какого черта он делает?" Сара, любовь моя. Ты сделала мою жизнь намного лучше. Ты свет во тьме для меня. Я люблю тебя больше, чем что-либо в этом мире".

На этом этапе он достал из кармана коробочку с кольцом и опустился на одно колено, чтобы спросить: "Сара Ули, ты выйдешь за меня замуж?" Толпа взорвалась аплодисментами, музыкант и его невеста поцеловались, и Дрейман добавил: "На случай, если вы не расслышали, она сказала "да".

Для Дэвида Дреймана это будет второй брак, с 2011 по 2023 год он был женат на модели и актрисе Лене Яда, у пары растет 12-летний сын.