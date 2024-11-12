Свитер для тираннозавра: лондонский Музей естествознания готовится к Рождеству

Лондонский Музей естествознания (Natural History Museum) начинает подготовку к празднованию Рождества. Украшаются не только залы, но и некоторые экспонаты. Так, например, тираннозавр (подвижная модель) "получил в подарок" рождественский свитер и шапочку.

В экспозиции Музея естествознания в Лондоне более 70 миллионов экспонатов по ботанике, зоологии, минералогии и палеонтологии.

В основе коллекции музея собрание доктора Ганса Слоуна (1660-1753). В 1850-х годах началось расширение собрания, и в 1864 году под музей был куплен участок земли в Кенсингтоне. Архитектурный проект был разработан Френсисом Фоуком и после его смерти дорабатывался Альфредом Уотерхаузом. Фасад музея выдержан в романо-византийском стиле. Строительство было начато в 1873 году и окончилось в 1880-м. Музей открылся в 1881 году; в 1963 году он окончательно отделился от Британского музея.

Музей естествознания в столице Великобритании наиболее известен по его коллекции скелетов динозавров в центральном зале, в том числе копией знаменитого скелета диплодока Карнеги (длиной 26 метров; оригинал находится в Музее естественной истории Карнеги), а также примечателен механической моделью тираннозавра (именно она была украшена к Рождеству). В зоологической части располагается 30-метровый синий кит. Музей располагает обширной коллекцией метеоритов.