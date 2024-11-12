Выставка пропалестинских активистов в Колумбийском университете: взгляд на Газу

В Колумбийском университете в Нью-Йорке прошла двухдневная выставка "Дом Хинд", посвященная войне в Газе. Выставка была организована группой пропалестинских активистов "Сообщество Хинд", названного в память о Хинд Раджаб – шестилетней палестинской девочке, которая погибла в городе Газа в феврале 2024 года.

Представитель ЦАХАЛа в ответ на обвинения палестинской стороны в гибели ребенка заявлял, что израильские войска не находились вблизи транспортного средства, в котором погибла девочка, или в пределах досягаемости огня.

В память о Хинд пропалестинские активисты Колумбийского университета переименовали один из корпусов кампуса Гамильтон-холл в Хинд-холл в апреле минувшего года.

В двухдневной выставке, открытой на территории кампуса Колумбийского университета, приняли участие более 50 художников и активистов. Выставка была организована в сотрудничестве с Палестинским музеем, который работает в городе Бир Зейт неподалеку от Рамаллы. "Мы продолжаем бороться с игнорированием геноцида в Газе и за освобождение Палестины", – заявляют организаторы и участники выставки. "Искусство – это наше оружие", – заявляют организаторы.

На выставке были представлены картины и инсталляции, призывающие к немедленному прекращению огня в Газе и использующие популярные символы палестинского сопротивления.

Одной из таких работ стала скульптура "Проект Хандала" художницы Peloloca. Это фигура знаменитого персонажа комиксов художника Наджи ал-Али по имени Хандала. Хандала – 10-летний палестинский мальчик, который всегда изображается спиной со сцепленными сзади руками и опущенной головой. По задумке автора, персонаж вынужден был покинуть родину и не повзрослеет, пока не вернется в Палестину.

Колумбийский университет стал эпицентром пропалестинских демонстраций в минувшем году. В апреле выступления активистов университета вынудили полицию брать кампус штурмом, в результате которого более 100 участников митингов были задержаны. Президент университета Немат Минуш Шафик вынуждена была уйти в отставку, а сменившая ее Катрина Армстронг принесла извинения активистам за "вред, причиненный им во время полицейского рейда".