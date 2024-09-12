Рок-музыкант Джон Бон Джови спас женщину, решившую броситься с моста

Полицейское управление американского города Нэшвилл опубликовало запись камеры наружного наблюдения, на которой запечатлен легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови, спасающий женщину, решившую покончить жизнь самоубийством.

Группа Bon Jovi снимала клип на пешеходном мосту Джона Сейгенталера. Певец увидел женщину, стоящую за ограждением и держащуюся за перила. Бон Джови и еще одна женщина подошли к ней, вступили в разговор.

Им удалось уговорить потенциальную самоубийцу отказаться от своего намерения. Камера наблюдения показывает, как они помогают ей перелезть на безопасную сторону. Джон обнимает ее и уводит с моста.

Полиция Нэшвилла выразила певцу благодарность. Телеканал Sky News отмечает, что Бон Джови основал фонд для помощи бездомным и голодающим и прошел курсы, где учат оказывать помощь людям, попавшим в кризисную ситуацию.

Если вы попали в кризисную ситуацию и чувствуете, что не можете справиться самостоятельно, если вам тяжело на душе, гуманитарная организация ЭРАН оказывает круглосуточную телефонную помощь. У нее есть и русскоязычная телефонная линия: 1800-24-1201. Разговор бесплатный.