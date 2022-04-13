Грандиозная выставка мебели возвращается: вход свободный

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С 16.04 по 23.04 в выставочном комплексе Expo Tel Aviv ("Ганей-тааруха") в Тель-Авиве, в павильоне №1, пройдет весенняя выставка-продажа мебели.

Это по-настоящему грандиозное событие, которое успело стать хорошей традицией - до пандемии такие выставки проводились дважды в год, и каждый раз привлекали к себе повышенное внимание среди покупателей. Почему?

Дело в том, что на время выставки десятки производителей, дизайнеров, импортеров мебели собираются под одной крышей и презентуют свою продукцию в самом широком ассортименте. И если в обычное время за желанным диваном или понравившимся креслом нужно гоняться по всей стране, то на выставке достаточно перейти из одного угла павильона до другого, чтобы увидеть весь представленный ряд! На выставке представлена мебель для различных домашних помещений: спальные гарнитуры, мягкие и обеденные уголки, диваны и кресла, садовая мебель, а также огромный ассортимент аксессуаров, текстиля и вспомогательных предметов для комфортного домашнего досуга.

Самые современные дизайнерские решения также можно найти на выставке. За пандемию мы пересмотрели свое отношение к дому: научились трансформировать его и в офис, и в ресторан, и в одну большую детскую, что дало толчок всей мебельной индустрии в целом. Поэтому теперь в доме важен не только уют, но и функциональность, в чем и соревнуются производители.

Одним из главных преимуществ выставки остается ценовая политика: на время выставки все представители выставляют на свою мебель лучшие цены - со скидками до 60%!

Для всех участников ярмарки это великолепная возможность увидеть, протестировать мебель, сравнить разных производителей прямо на месте и по выгодным условиям приобрести для вашего дома что-то новенькое и уютное.

Выставка будет открыта с 16 по 23 апреля (включая субботу), с 10:00 до 22:00 в будни, в четверг и пятницу до 15:00, по субботам до 23:00. Вход для всех участников - свободный.

Для личного транспорта есть парковка (в Ганей-Йегошуа, "Ганей-тааруха" и на площадке "драйв-ин"). Для тех, кто добирается общественным транспортом - в пешей доступности ж/д станция и множество автобусных остановок.

Подробнее о выставке по ссылке.