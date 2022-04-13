Песах с Шефа Теамим: кулинарные традиции в современном прочтении

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Готовим роскошный стол к Песаху по фиксированно низким ценам с сетью магазинов Шефа Теамим.

Последний годы все чаще встречается мнение, что молодому поколению хочется отмечать Песах более современно. В светском обществе просматривается тенденция к "модернизации" традиций, и это закономерно: любой свод правил видоизменяется в соответствии с актуалиями времени.

"Мы знаем не понаслышке, что запросы покупателей действительно претерпевают изменения. Хозяйки стремятся разнообразить праздничный стол так, чтобы с одной стороны, сохранить традиции, а с другой - отступить от буквального следования правилам, - рассказывает шеф-повар сети магазинов "Шефа Теамим" Александр Шмаков, - поэтому мы заботимся о том, чтобы в ассортименте наших магазинов была разнообразная продукция как для классических, так и для модных современных рецептов, и все это - по очень доступным ценам".

Как человек творческий, Александр тут же предлагает кулинарный компромисс для стола к Песаху, и рассказывает несколько рецептов блюд, которые без сомнения придутся по вкусу членам любой семьи, стремящейся, сохраняя традиции, все же их оптимизировать под себя.

Бульон с кнейдлах

Что может быть проще бульона? Но и тут есть место творчеству. Например, экономнее и вкуснее сварить его не на целой курице, а на бедрышках, а также добавить помимо корня сельдерея и моркови батат. Вкус получится нежнее и насыщеннее.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для бульона:

куриные бедра

4 средние морковки

4 корня петрушки

1 стебель сельдерея

1 батат

2 средние луковицы

1 сладкий перец

1 помидор

соль

Куриные бедра залейте 3 л холодной питьевой воды, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только бульон закипит, убавьте огонь до минимального, шумовкой снимите пену с поверхности бульона. Положите лук, батат, лук и корень петрушки. Неплотно накройте кастрюлю крышкой. Варите бульон на медленном огне, не допуская бурного кипения, периодически снимая накипь и пену, 2 ч.

Разрежьте пополам сладкий перец и удалите семена. Добавьте в бульон перец и помидор. Посолите. Варите еще 1 ч. Готовый бульон процедите, разлейте по тарелкам и положите по 2-3 горячие кнейдлах или мацу.

На смену традиционным гефилте фиш может прийти другой рецепт из рыбы, например.

Лосось под соусом из креветок

Легкое и быстрое в приготовлении, оно не требует сложного и гарнира, только зеленый салат или овощи на гриле, такие, как брокколи, цуккини или зеленая фасоль.

Креветки вы можете использовать любые креветки, как большие – тигровые, так и мелкие коктейльные.

Если у вас нет рыбного бульона – обжарьте до красноты панцири, влейте 200 мл холодной воды и уваривайте, пока объем не уменьшится до половины, процедите.

Филе лосося приправьте солью, свежемолотым черным перцем и сбрызните соком половины лимона. Отставьте в сторону.

В сотейнике растапливаем сливочном масло и добавляем мелко порезанный чеснок.

Вливаем в сотейник белое сухое вино и рыбный бульон (или бульон из креветочных панцирей). Увариваем на треть, приправляем сахарным песком, солью и перцем. Добавляем сливки, готовим 5 минут на слабом огне.

Обжариваем филе лосося на сковороде с двух сторон до готовности.

В чашу блендера кладем треть креветок, добавляем сливочный соус из сотейника, пробиваем до однородности. В порционные жаропрочные формы для выпечки выкладываем филе лосося, вокруг кладем целые креветки, заливаем соусом. В таком виде блюдо можно хранить в холодильнике, накрыв пищевой пленкой или фольгой, до момента подачи, но не более суток.

Для мясного блюда на Песах возьмем антрекот и запечем его в рукаве. Таким образом, нам удастся и следовать традиции, и привнести в нее немного творчества.

Говядина запеченная в рукаве

Ингредиенты:

кусок говядины - весом 1 кг;

соевый соус - 0,5 стакана;

горчица - 2 ст ложки;

масло растительное - 0,25 стакана;

имбирь свежий, тертый на мелкой терке - 3 ч. л.;

чеснок измельченный - 1-2 дольки;

перец острый (по вкусу).

Для приготовления маринада очистим, а затем измельчим свежий имбирь и чеснок. Нальем в миску соевый соус, добавим горчицу, растительное масло и кашицу из имбиря с чесноком. Можно добавить несколько колечек острого перца.

Размешаем маринад и опустим в него кусок говядины. Оставим мясо мариноваться 30 минут при комнатной температуре, при этом несколько раз его перевернем.

Через 30 минут вынимаем говядину из маринада, слегка обсушим его и отправим в рукав для запекания.

Рукав с говядиной отправим запекаться в заранее нагретую до 200 градусов духовку, примерно на 1 час, после чего достаем его из духовки.

Аккуратно разрезаем рукав, перекладываем говядину на блюдо, поливаем получившимся соусом. Наше блюдо готово.

Как видите, мы совсем немного сместили акцент, сохранив традиции, но получили при этом совершенно новые вкусовые ощущения.

Кстати, в наших магазинах вы также найдете ассортимент десертов на любой вкус - от Киевского торта до конфет из разных точек мира. Мы заботимся о наших покупателях, поэтому сохраняем фиксировано низкие цены на продукты. Например, цены на основные продукты из наших рецептов:

Окорочка куриные 41.90₪/2кг

Филе лосося свежемороженое 56.90₪/кг

Креветки вареные 39.90₪/1 уп (750гр)

антрекот 79.90₪/1кг

торт киевский 32.90₪/350гр

Ассортимент вин 49.90₪/2бут

Адреса наших магазинов:

Г. Ашкелон, Ха Керем 25 (открыто в Шаббат)

г. Петах Тиква, Бар Кохва 50 (открыто в Шаббат)

г. Петах Тиква, Барон Ирш, 11

г. Ришон ле-Цион, ул. Ротшильд, 78

г. Тель-Авив, ул. Кинг Джордж 60 (открыто в Шаббат)

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