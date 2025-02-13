Опубликован полный список номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла

Стали известны все имена артистов, которые в 2025 году будут претендовать на включение в Зал славы рок-н-ролла. Американская певица Мэрайя Кэри и британская группа Oasis оказались в числе номинантов второй год подряд – впрочем, статус последних за это время успел радикально измениться: теперь они вновь действующий ансамбль, который готовится к долгожданным летним реюнион-концертам.

Среди музыкантов, на которых Зал славы обратили внимание впервые, – в частности, Чабби Чекер, пионер жанра "твист", пик популярности которого пришёлся на начало 1960-х годов. А мексиканская группа Maná в случае победы в голосовании экспертов станет первым проектом в Зале славы, исполняющим песни на испанском языке.

Полный список номинантов выглядит так: Билли Айдол, Bad Company, Black Crowes, Joy Division и New Order, Джо Кокер, Мэрайя Кэри, Синди Лопер, Maná, Oasis, OutKast, Phish, Soundgarden, Чабби Чакер и The White Stripes.

Победители, которых выбирает международное жюри из 1200 музыкантов, музыковедов и профессионалов индустрии, будут объявлены в апреле. Голосовать за артистов на сайте Зала славы рок-н-ролла могут также обычные меломаны, однако их точка зрения "стоит" не очень дорого: пять номинантов, набравшие наибольшее число зрительских голосов, получат по одному дополнительному очку при подсчёте голосов профессионального жюри.

Церемония включения новых артистов в Зал славы рок-н-ролла состоится осенью в Лос-Анджелесе; её точная дата ещё неизвестна.