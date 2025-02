Скарлетт Йоханссон выступила против ИИ-ролика израильтян про реакцию на антисемитизм Канье Уэста

Актриса Скарлетт Йоханссон выступила против израильского видеоролика, созданного с помощью ИИ-технологий, в котором известные американские евреи выражают негативное отношение к рэперу Канье Уэсту, публикующему антисемитские посты. Об этом пишут Variety и другие СМИ.

Ролик "Enough is enough – Kanye West", созданный Ори Беджерано и Гаем Баром с применением инструментов Grok, Kling, Suno, CapCut, получил вирусное распространение в соцсетях 11-12 февраля. Создатели ролика говорят, что они поражены эффектом, которое произвело их совместное произведение, которое за одни сутки просмотрели сотни миллионов людей во всем мире.

Однако Скарлетт Йоханссон не разделяет восторгов по поводу этого ролика, в котором она показана вместе с ИИ-образами Стивена Спилберга, Адама Сэндлера, Марка Цукерберга, Саши Барон-Коэна, Сергея Брина, Ларри Пейджа, Майка Блумберга, Натали Портман, Милы Кунис, Вуди Аллена, Сэма Альтмана и других.

"Я еврейка, которая не терпит антисемитизма или языка вражды любого рода. Но я также твердо верю, что потенциал языка вражды, умноженный на ИИ, представляет собой гораздо большую угрозу, чем любой человек, который берет на себя ответственность за это. Мы должны заявить о злоупотреблении ИИ, независимо от содержания посланий, иначе мы рискуем потерять связь с реальностью", – заявила Йоханссон, которая и ранее выступала против использования ее образа и ее голоса при обучении ИИ-моделей. Она призвала власти США принять законы, которые ограничивали бы использование ИИ.

В ответ Ори Беджерано и Гай Бар заявили: "Мы очень уважаем позицию Скарлетт Йоханссон и выступаем за широкую дискуссию об ответственном использовании искусственного интеллекта. Нет никаких сомнений в том, что эта технология создает этические проблемы, и такие дискуссии важны и необходимы. Впрочем, важно прояснить: наш ролик – не рекламное, а художественное и культурное высказывание, направленное на устранение тревожного роста антисемитизма... Дебаты о технологиях не должны затмить реальную проблему – нормализацию антисемитизма и подстрекательства".

Скарлетт Йоханссон 40 лет, она родилась в Нью-Йорке. Ее отец, Карстен Йоханссон – выходец из Дании, был сыном сценариста и режиссера Эйнера Йоханнсона. Мать, Мелани Слоан, происходит из семьи американских евреев, выходцев из Польши и Белоруссии. Актерскую карьеру Скарлетт начала в Лос-Анджелесе: в 1992 году она приняла участие во внебродвейской постановке под названием "Софистика", где играла вместе с Итаном Хоуком. Первую роль в кино она сыграла в 1994-м – в картине "Норт" (вместе с юным Элайджей Вудом). На сегодняшний день, в активе Йоханссон около 70 киноролей. Йоханссон несколько раз номинировалась на "Оскар", но пока высшую кинонаграду не получила. Была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и бизнесменом Роменом Дориаком. С 2020 года замужем за комиком Колином Джостом. У неё двое детей – от второго и третьего брака.