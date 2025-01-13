Репертуар Театра "Гешер" на 2025-й год: Достоевский, Брехт, Левин, Гроссман и многое другое

13 января в театре "Гешер" состоялась пресс-конференция, посвященная репертуару 2025 года.

Среди премьер нового сезона: "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского в стиле кабаре, "С кем бы побегать" по роману Давида Гроссмана, "Мамаша Кураж и её дети" по пьесе Бертольта Брехта, "Души" по роману Рои Хена, музыкальный спектакль "Крум" по пьесе Ханоха Левина и другие.

В декабре состоялась премьера "Преступления и наказания" по роману Достоевского в постановке Александра Молочникова (Нью-Йорк), известного своими дерзкими и оригинальными режиссерскими решениями.

В марте 2025 года зрители увидят "Души" по роману лауреата премии им. Шая Агнона, Рои Хена, в постановке Итая Тирана. В главных ролях: Евгения Додина, Ариель Бронз, Нета Рот, Гилад Клеттер и другие.

Сапир Хеллер, израильский режиссер, которая много лет с большим успехом работает в лучших театрах Германии, представит на сцене театра "Гешер" постановку "Мамаша Кураж и её дети" по пьесе Бертольта Брехта.

Режиссер Нета Шпигельман, которая в 2024 запомнилась детским спектаклем "Как спит жирафа", поставит свою пьесу "Она вяжет, он распускает". В спектакле заняты актеры Алон Фридман и Тали Осадчи.

Регина Александровская покажет спектакль "Онегин", соединяющий драматический театр, оперу и симфоническую музыку. Постановка создана в сотрудничестве с Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона под руководством Дана Эттингера и при участии оперных певцов.

В мае зрители увидят спектакль "Не тот свет" Авдотьи Смирновой по ее пьесе, написанной в соавторстве с прозаиком Мариной Степновой. Премьера спектакля состоится на русском языке с Ксенией Раппопорт в главной роли.

Рони Бродецки поставит спектакль "Визит дамы". В спектакле заняты Эфрат Бен-Цур, Мики Леон и другие.

Молодой режиссер Идо Кольтон впервые поставит спектакль "С кем бы побегать" по роману Давида Гроссмана, с участием актеров Нира Кнаана, Мики Леона, Идо Моссери и других.

Театр продолжит представлять работы новых репатриантов, и значительная часть спектаклей будет поставлена режиссерами, недавно приехавшими в Израиль.

В спектакле "Преступление и наказание" впервые играют на иврите актеры Анатолий Белый, Полина Пахомова и Никита Гольдман.

Алексей Золотовицкий, новый репатриант, поставит музыкальный спектакль "Крум" по пьесе Ханоха Левина к 25-летию со дня смерти автора. Музыку к спектаклю напишет композитор театра "Гешер" Ави Беньямин. В постановке заняты Юваль Янай, Тали Осадчи, Михаль Вайнберг, Никита Гольдман, Полина Пахомова, Нета Рот и другие.

Международные проекты

Театр "Гешер" продолжает оставаться частью глобального культурного диалога. 2025 год начнется с турне по Северной Америке с постановкой "Не смотри назад". Спектакль будет показан в Торонто, Бостоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

"Ричард III" примет участие в фестивале Wiener Festwochen в Вене, постановка Римаса Туминаса "Сирано" – в Будапеште и странах Балтии, "Анна Каренина" – в Тбилиси, а спектакль "Якиш и Пупче" – в Китае. Кроме того, в 2025 году в Лондоне, в сотрудничестве с Королевским театром Хеймаркет, состоятся показы спектакля "Саломея".

С 18 по 28 июня в Яффо традиционно пройдет Международный театральный фестиваль Jaffa Fest 2025, в котором примут участие постановки из Польши, Германии, Литвы, Грузии и других стран.