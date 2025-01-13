"Хэппи-энд": искусственный интеллект нарисовал ближневосточную утопию в клипе Йони Блоха

Популярный израильский певец, автор песен и музыкальный продюсер Йони Блох выпустил песню "סוף טוב" ("Хэппи-энд", "Счастливый финал"). В тексте композиции Блох мечтает о счастливом окончании войны: заложники освобождены из плена, жители севера закатывают вечеринку в честь возвращения домой, а в Тель-Авиве выступает Бруно Марс (его концерт должен был состояться в парке а-Яркон 7 октября 2023 года).

Ещё более примечателен клип на песню "סוף טוב". Работа режиссёра Нила Коэна выполнена с помощью генеративных моделей искусственного интеллекта – и рисует ещё более амбициозную картину утопического ближневосточного будущего, чем сама песня. На экране можно увидеть телеведущего 12-го канала Дани Кушмаро, плачущего от избытка чувств, демонстрацию с лозунгом "Как хорошо, что вы вернулись" (парафраз знаменитой песни Арика Айнштейна "כמה טוב שבאת הביתה"), объятия израильского и иранского дзюдоистов и рекламу туристических поездок в Тегеран на иврите, превращение тропы "швиль Исраэль" в "швиль Левант" (от Сирии до Египта), репортаж BBC о мирном соглашении Израиля с соседними государствами и даже приходящий в запустение за ненадобностью офис призывной комиссии ЦАХАЛа. В финале Тейлор Свифт поёт дуэтом с самим Йони Блохом на концерте в Израиле.

Это не первая яркая аудиовизуальная работа, связанная с именем Блоха. Ещё в 2009 году музыкант вместе со своим постоянным соавтором Бараком Фельдманом основали компанию Interlude, позже переименованную в Eko. Она прославилась революционными интерактивными видеороликами. Один был снят на песню Боба Дилана "Like a Rolling Stone" и в 2013 году получил награду как видео года по версии журнала Time; другой предлагал интерактивную экскурсию по зданию, изображённому на обложке альбома Led Zeppelin "Physical Graffiti".