"Оркестры необходимо сохранить, потому что без культуры нет нации". Интервью с дирижером Якобенчуком

В Израиль приезжает основанный в 2014 году в Киеве оркестр Lords of the Sound. В основе творческого метода оркестра – наведение мостов между академической и популярной музыкой. Неудивительно, что среди концертных программ Lords of the Sound особое внимание уделяется саундтрекам к фильмам – это именно та точка, в которой зачастую сходятся два этих мира: симфоническая классика и массовая культура. К нам украинский оркестр везёт сразу две программы: одна посвящена звуковым дорожкам Говарда Шора к трилогии Питера Джексона "Властелин колец" по романам Дж. Р. Р. Толкина, другая – киномузыке Ханса Циммера ("Дюна", "Тёмный рыцарь", "Интерстеллар", "Пираты Карибского моря" и др.). "Властелин колец" прозвучит 30 января в Тель-Авиве и 3 февраля в Хайфе, а саундтреки Циммера – 29 января в Иерусалиме, 31-го в Беер-Шеве, 1 февраля в Тель-Авиве и 2-го в Хайфе. За пультом на всех выступлениях будет Назар Якобенчук, украинский дирижёр с впечатляющим послужным списком. В преддверии израильских гастролей "Lords of the Sound" Лев Ганкин пообщался с ним специально для Newsru.co.il.

Я подумал о "Властелине колец" сразу же, как только услышал название оркестра – ещё до того, как узнал, что музыке к этим фильмам посвящена одна из ваших программ. Всё рифмуется: "Lord of the Rings" – Lords of the Sound.

Да, есть такая отсылка. Честно говоря, это очень амбициозное название, и оно, конечно, принадлежит не мне. Более того, я бы сам не решился так назвать оркестр – но знаете, как рождаются такие идеи? Кто-то где-то выпалил, и вдруг все подхватили. В итоге оно, мне кажется, неожиданно здорово сработало.

А вы присоединились к оркестру на каком этапе его существования?

Я присоединился в прошлом году. Дело в том, что оркестр расширился, и у нас появилось два постоянных состава.

Вот оно что! А я смотрел в расписание и не понимал, как Lords of the Sound в одни и те же дни выступают в Израиле и в Финляндии.

Да, мы параллельно разными составами находимся в разных местах. Нужно отдать должное нашему менеджменту – многие другие оркестры сейчас переживают тяжёлые времена, некоторые даже закрываются, а мы, наоборот, расширяемся. Когда мне поступило предложение работать с Lords of the Sound, я сразу согласился, потому что всегда стремился популяризировать оркестровую музыку. Это может быть и классика, которую я обожаю, и опера – я вообще-то изначально больше оперный дирижёр… Но сейчас модно и у поп-звёзд выступать с оркестром: скажем, Бостонский филармонический, если мне не изменяет память, играл с [певицей] Анастейшей.

И киномузыка может быть своего рода воротами, через которые человек, раньше оркестровую музыку на слушавший, попадает в этот мир?

Однозначно. Не говоря о том, что популярная музыка в обрамлении оркестра начинает звучать совсем по-другому, приобретает другие качества.

Возвращаясь к Говарду Шору и "Властелину колец" – это очень насыщенный саундтрек, там три фильма, и плотность материала на единицу времени очень большая. Как вы выбирали фрагменты, которые исполняете?

Ну, есть традиция концертного исполнения определённых отрывков. Дело в том, что мы не можем кормить зрителя музыкой без развития, скажем так. Потому что в фильме много музыки, которая носит фоновый характер – и там это органично. Если бы у нас на сцене разворачивалось действие или фильм транслировался на экране, то мы могли бы себе это позволить. Но поскольку этого нет, то мы стараемся всё спрессовать так, чтобы зрителю было интересно. Чтобы он слышал знакомые мотивы, и у него срабатывала радость узнавания. Исходя из этого и выбраны те или иные отрывки – а кое-где даже сделан специальный микс: несколько номеров соединены в один.

Стилистически это тоже довольно неоднородный саундтрек: там есть такие торжественные, грандиозные, бравурные фрагменты, но я хорошо помню, что, когда действие происходит в Хоббитании, то музыка приобретает скорее фольклорный характер, и кажется, в ней даже задействованы специфические народные инструменты. У вас есть техническая возможность показать и то, и другое?

Да. У нашей флейтистки, например, несколько инструментов – есть и блок-флейта, и вистл. В процессе она периодически их меняет. Но, кстати, народный колорит у Шора не только в Хоббитании, но и, например, в теме Рохана. Там тоже есть немало аутентичных моментов. Мне кажется, Говард Шор с этим саундтреком по-настоящему попал в десятку, отразив в нём весь мир Средиземья. В музыке есть и много движения по интервалам секунды, и много меди, в том числе торжественной, маэстозной [от итальянского maestoso – величественно, возвышенно]. Это производит очень яркое впечатление.

Аранжировать по-новому что-то приходится? Заниматься переоркестровкой?

Иногда да, потому что оригинал был написан для очень большого состава оркестра. Мы не можем позволить себе возить оркестр такого размера и ещё хор человек на 40… Поэтому кое-что приходится немножко переаранжировать и адаптировать под наш состав.

Сколько у вас человек в оркестре?

Около 50. И даже так, когда мы, например, летим в Израиль, трудно сразу всех на самолёт посадить!

Тем более с инструментами…

Мы частично действительно везём свои инструменты, а частично будем, вероятно, что-то арендовать. Это нормальная, стандартная практика. Тем более что Израиль знаменит своей музыкальной культурой высочайшего уровня, поэтому найти хороший инструмент в Израиле не должно представлять сложности.

Мы говорили о том, что фильмы не демонстрируются на экране во время ваших концертов. Но какой-то видеоряд у вас есть?

Да, это такое соломоново решение: рисованная анимация, специально сделанная для наших концертов медиахудожниками. Она призвана дать тем, кто не смотрел фильмы, хотя бы приблизительное представление о том, что там происходит. Потому что, допустим, когда люди идут в оперу, но не знают сюжета постановки, им там часто становится скучно. К походу в оперу нужно готовиться, почитать либретто – и тогда музыка воспринимается в десять раз сильнее. Но хочу подчеркнуть: первое место у нас всё-таки занимает именно музыка, а у анимации скорее вспомогательный статус.

Но я видел, что на сайте оркестра Lords of the Sound специально указывается, что вы уделяете внимание и разного рода шоу-элементам.

Да, потому что оркестровая музыка по определению театральна. И некоторые шоу-элементы у нас есть: к примеру, у нас нет балета как такового, но есть танцевальные номера для хора, и музыканты оркестра тоже иногда немного танцуют. Но повторюсь: всё это для нас самоцель. Главное – привить людям любовь к оркестровой музыке.

Песни из "Властелина колец" входят в программу? Я помню там очень яркие вокальные номера – например, в исполнении певицы Эмилианы Торрини, которую очень люблю.

И Энии тоже – "May It Be". И "I See Fire" Эда Ширана из фильма "Хоббит", очень популярная вещь. И "Gollum Song", и песня Галадриэль… Мы всё это вплетаем, у нас есть солисты, которые поют в сопровождении оркестра.

Вторая программа, которую вы везёте в Израиль, посвящена саундтрека Ханса Циммера. Это, кажется, совсем другая история, совсем другое стилистическое пространство.

Да, я согласен с этим. Здесь стоит сказать, что Циммер – это уже не только один конкретный композитор, а это буквально целый бренд. С ним работает много других композиторов – с кем-то они вместе сочиняют, кто-то делает аранжировки… Поэтому там очень широкий стилистический охват, есть музыка буквально на любой вкус.

Я, кстати, не знал этого доподлинно – но звучит логично, учитывая плодовитость Циммера…

Вы знаете, плодовитость как раз сама по себе здесь необязательно должна быть аргументом. Говорят, если посадить человека переписывать все ноты Баха, то это займёт у него 85 лет! Просто бывают такие композиторы, как говорится, Богом поцелованные. Но в случае с Циммером, думаю, не надо скрывать, что это отчасти ещё и бизнес. И я хорошо понимаю его желание собрать вокруг себя своего рода гильдию, где у него есть подмастерья, есть аранжировщики, есть люди, которые доведут его идею до состояния полноценного, масштабного симфонического полотна. Полагаю, иногда он сам этим занимается, а иногда кого-то привлекает со стороны.

В отличие от Шора во "Властелине колец", Циммер во многих своих работах активно использует синтезаторы. В вашей звуковой палитре они есть?

Конечно! У нас есть и орган, очень похожий на то, что звучит у Циммера. Если прислушаться, у него на самом деле очень глубоко детализированная музыка. Понятно, что она записана в студии, а мы выступаем живьём и не можем позволить себе так же детально всё прописывать – некоторые моменты приходится имитировать другими, доступными нам средствами…

Он ещё любит экзотические инструменты разные: в "Дюне", кажется, звучат восточные струнные, а в "Короле-Льве" – африканские барабаны.

Да, у нас музыканты тоже исхитряются играть на разных экзотических инструментах. А в начале "Дюны" у нас солист выходит и выдаёт такое очень интересное горловое пение расщеплённое, ещё и с наложенными в реальном времени спецэффектами. Получается очень похоже на звук из фильма.

Вопрос общего характера: когда в оркестре сочетаются традиционные симфонические инструменты с электрическими, электронными, с рок-барабанами, представляет ли это какую-то особую сложность с точки зрения звуковой палитры и настройки баланса?

О да. Здесь я должен поблагодарить техническую команду и наших звукорежиссёров – это всё молодые, но уже довольно опытные ребята. Они всё время занимаются улучшением нашей технической базы: пробуют новые пульты, эффекты. А почему это представляет сложность – потому что у нас, как вы сказали, есть и барабаны разные (в том числе японские барабаны "тайко"), и медь очень громкая… В большом оркестре это можно уравновесить мощной струнной группой и играть без подзвучки. Но у нас возникает дисбаланс, и требуется талант звукорежиссёра, чтобы расставить микрофоны и грамотно выстроить баланс для зрителей.

То есть струнная группа у вас подзвучена?

Да, и не только она, потому что баланс меняется прямо по ходу концерта. У нас ведь есть и солисты, и когда кто-то играет соло, то на фоне оркестра оно может потеряться, если не вывести звук. Тем более что репертуар специфический – скрипка, скажем, может звучать на фоне того, как стучат сразу все барабаны. В реальных условиях её просто было бы не слышно.

И ещё один общий вопрос об оркестре: все музыканты в "Lords of the Sound" – из Украины?

Да, практически все. Одна исполнительница у нас есть из Венгрии, потому что она девушка трубача, который у нас играет, и так попала в оркестр.

Не могу не спросить: можете ли вы выступать на родине, в Украине, во время войны?

Теоретически это возможно, но на практике и спрос на такого рода мероприятия сейчас не такой, каким он был раньше, и финансовая ситуация достаточно сложная. Поэтому наш оркестр на своём уровне представляет украинскую культуру, как может, и старается её в какой-то мере пропагандировать. Долгое время мы именно в Украине, в основном, и выступали, причём с очень разными программами – не только музыки из кинофильмов, но и, например, музыки из аниме, и классической музыки, и украинской музыки. Кстати, сейчас как раз идут переговоры с тем, чтобы к концу этого года запустить ещё несколько программ – и классика, и музыка народов мира, и, возможно, украинская музыка тоже будет отдельным блоком.

То есть в эти годы вы гастролируете за границей – и, насколько я понимаю, очень активно.

Да, у нас почти каждый день где-то выступление. Конечно, это выматывает эмоционально и физически, но тёплый приём публики, хорошая энергетика на концертах заряжает нас и помогает работать дальше. Собственно, многие украинские оркестры сейчас живут именно так: некоторые выехали в Германию, вот, оперный театр Харькова тоже выехал… Я бы не называл это изгнанием – это, надеюсь, временная мера для того, чтобы просто поддерживать оркестры на плаву. Потому что если оркестр не выступает для зрителей, то есть не выполняет своё главное предназначение, то он обречён со временем распасться. Я полагаю, что оркестры – это своего рода культурная элита, которую необходимо сохранить, потому что без культуры нет нации.