"Ногу свело!" – или это уже ампутация? Интервью с Максом Покровским

Гостем канала "Непечатное" (Newsru) стал Макс Покровский – музыкант, композитор, автор песен, основатель и лидер рок-группы "Ногу свело!". Беседовал Лев Ганкин.

Отвечая на вопрос об альбоме "Ампутация" (вышедшем в апреле 2024 года), Макс говорит: "Ампутировали нас... А потом уже ампутировали мы".

Покровский поддерживает Израиль, принимал участие в проекте "We stand with Israel". В при этом живет он в США и руководит группой, которая по сути стала американской. На вопрос о том, не опасается ли он, что поддержка Израиля может как-то навредить его карьере в Америке, музыкант отвечает красноречивым жестом. Макс признал, что разочарован тем, как многие в США относятся к войне, которую Израиль ведет против террора. Он также сообщил, что ему пришлось искать замену для двух музыкантов, которые не захотели участвовать в израильских гастролях.

В интервью каналу "Непечатное" Макс Покровский рассказывает о том, как складывается его карьера в Нью-Йорке и отвечает на неудобные вопросы об участии в проектах российского "Первого канала" и посещении Крыма после аннексии 2014 года.

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