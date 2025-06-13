Федор Бондарчук вынужден покинуть Иран из-за израильских атак

Российский режиссер Федор Бондарчук и вся съемочная группа сериала по роману братьев Стругацких "Трудно быть богом" покидает Иран в связи с израильскими атаками. Об этом сообщает российское агентство Фонтанка.ру/a>. Подробности о проекте держатся в секрете, но известно, что Бондарчук является продюсером сериала и играет в нем одну из главных ролей. По плану, съемки должны были проходить в Иране в течение нескольких месяцев, а потом переместиться на студию "Мосфильм". Однако атака Израиля на иранские объекты нарушила планы кинематографистов. 11 июня съемочную площадку посетила министр культуры РФ Ольга Любимова. Днем 13 июня сообщалось, что съемочная группа готовится к эвакуации сухопутным путем через Азербайджан. Кроме того, к эвакуации готовятся артисты Большого симфонического оркестра РФ имени П. Чайковского.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российские кинематографисты, когда американские и европейский продюсеры отказались от работы с россиянами, вынуждены были налаживать сотрудничество с Турцией, Ираном и другими странами. Ольга Любимого на торжественном открытии Дней российской культуры в Иране 11 июня заявила, что правительства России и Ирана готовят соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Дни российской культуры должны были проходить в Тегеране и Исфахане. В рамках мероприятий были запланированы показы российских фильмов, концерты и выставки.