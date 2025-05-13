По распоряжению Путина в Москве будет создан "патриотический театр"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Москвы совместно с другими ведомствами создать театр, ориентированный на продвижение "современной драматургии патриотической направленности".

"Правительству Москвы совместно с Минкультуры России, Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству и Общероссийской общественной организацией "Союз писателей России" создать на базе организации культуры Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности", – цитирует агентство "Интерфакс" поручение главы государства Совету по культуре после заседания 25 марта.

Агентство также сообщает, что ответственными за это поручение назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. Срок исполнения – 30 ноября 2025 года.