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Культура

По распоряжению Путина в Москве будет создан "патриотический театр"

Россия
Владимир Путин
время публикации: 13 мая 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 13:25
По распоряжению Путина в Москве будет создан "патриотический театр"
Ramil Sitdikov/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Москвы совместно с другими ведомствами создать театр, ориентированный на продвижение "современной драматургии патриотической направленности".

"Правительству Москвы совместно с Минкультуры России, Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству и Общероссийской общественной организацией "Союз писателей России" создать на базе организации культуры Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности", – цитирует агентство "Интерфакс" поручение главы государства Совету по культуре после заседания 25 марта.

Агентство также сообщает, что ответственными за это поручение назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. Срок исполнения – 30 ноября 2025 года.

Культура
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