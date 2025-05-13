Умерла народная артистка России Ольга Широкова

12 мая в возрасте 79 лет умерла актриса театра и кино Ольга Широкова, народная артистка России, сообщает Московский театральный центр "Вишневый сад".

Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года. В 1967 году она завершила обучение на актерском факультете Государственного института театрального искусства на курсе В.Остальского. Была принята в труппу МХАТ им. Горького, где проработала 27 лет. С 1995 года она была ведущей актрисой Московского театрального центра "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина, ее супруга.

Она сыграла множество заметных театральных ролей, а также примерно в десяти фильмах-спектаклях, художественных фильмах и сериалах.