После пяти лет исследований начата реставрация "Ночного дозора" Рембрандта

В "Рейхсмюсеуме" Амстердама началась долгожданная реставрация одного из самых знаменитых произведений мировой живописи – картины Рембрандта ван Рейна "Ночной дозор". Началу этой работы предшествовали пять лет кропотливых исследований.

В ходе исследований специалисты музея и международная команда учёных применяли новейшие методы для анализа состояния полотна.

"Операция Ночной дозор" – крупнейший амбициозный проектов в истории музея. Особенность проекта – работы проходят на глазах посетителей. Для этого вокруг картины построили специальный стеклянный бокс.

Изначально "Ночной дозор" не имел своего современного названия; его называли просто "Ротой капитана Кока". Картина, написанная в 1642 году, изображает роту капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтена, готовящихся к патрулированию улиц Амстердама.

"Темное название" картина обрела позднее, потемневший со временем лак создал иллюзию ночной сцены. С годами было утрачено оригинальное свечение и яркость цветов, которыми мастер прославил свою манеру работы со светом и тенью.

Из-за большого размера (более 3,5 метров в высоту и 4,3 метра в ширину), картина не входила в зал в новом здании Амстердамской ратуши в 1715 году, и её попросту… обрезали. Что, разумеется, нарушило начальное натяжение холста и повлияло на сцепление краски и ткани. В конце XIX века, когда картина обрела "дом" в "Рейхсмюсеуме", начался новый этап её сохранения.

В XX веке "Ночной дозор" дважды подвергался нападению: в 1975 году её порезал ножом психически неуравновешенный человек, а в 1990 году картину облили кислотой. Благодаря быстрым и грамотным действиям реставраторов удалось минимизировать ущерб, но каждый инцидент оставил свои следы, добавив новые слои к её сложной истории и работы консерваторам.

"Операция Ночной дозор", начавшаяся в 2019 году, принесла множество открытий. Исследовательская группа использовала передовые методы, такие как рентгенофлуоресцентный анализ и мультиспектральную съемку, которые позволили ученым увидеть структуру и состав красок, использованных Рембрандтом. Часть красок, помогающих Рембрандту добиться эффекта свечения, была ядовитой.

Кроме того, исследование позволило обнаружить уникальную технику смешивания пигментов, применявшуюся мастером. В некоторых частях полотна краски были наложены с минимальными промежуточными слоями, что создало более естественные переходы между светлыми и темными участками. Эти тонкости, стали видимыми благодаря современным технологиям.

Особым этапом исследования стала работа с фоновыми элементами. Были обнаружены мелкие детали, ранее едва различимые, такие как фактура одежды некоторых персонажей и даже отдельные мазки, придающие текстуру коже и глазам. Эти находки восхищают ученых и зрителей, обнажая неподвластные времени слои мастерства Рембрандта и привнося новые аспекты в понимание картины.

Реставрация – это не только работа по восстановлению картины, но и образовательный проект. Специалисты музея стремятся дать зрителям представление о том, насколько кропотлив и сложен процесс реставрации. Посетители "Рейхсмюсеума" смогут наблюдать за каждым этапом работы и получать информацию о ходе реставрации через специально установленные экраны, на которых будут демонстрироваться результаты исследований.