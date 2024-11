Вышла ранее не публиковавшаяся песня Уитни Хьюстон

Лейбл "Legacy Recordings" выпустил в свет пластинку "The Concert for the New South Africa (Durban)", первый концертный альбом в дискографии покойной суперзвезды американской поп-музыки Уитни Хьюстон. Релиз приурочен к 30-летию исторической гастроли Хьюстон в ЮАР – большинство материала взято с первого выступления певицы в стране, незадолго до этого победившей апартеид, которое состоялось 8 ноября 1994 года в городе Дурбан на стадионе "Kings Park".

Бонус-треком к изданию прилагается ранее не публиковавшаяся песня "Love Is", записанная Хьюстон в студии в 1990 году, но так и не попавшая ни на один из её студийных альбомов. Автором музыки и текста выступил Карвин Уайнанс, друг семьи Хьюстон, представитель разветвлённого американского семейства, оставившего заметный след в истории заокеанской поп- и госпел-музыки (среди прочего, Уайнанс – пятикратный обладатель премии "Грэмми"). ""Love Is" – песня о том, насколько сильной может быть любовь, если мы будем деятельно её проявлять, – сказал автор композиции, подготовивший новый микс для её запоздалой публикации. – Никто не способен транслировать эту мысль так же ярко и убедительно, как лучшая певица, когда-либо жившая на свете: Уитни Хьюстон".

Уитни Хьюстон. Краткая биография

Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в семье Джона и Сисси Хьюстон. Ее мать, двоюродная сестра Дайон Уорик и крестная мать Арета Франклин были известными певицами, исполнявшими ритм-энд-блюз, соул и госпел. В 11 лет Уитни стала "звездой" хора баптистской "Церкви новой надежды" в Ньюарке. Начало ее музыкальной карьере положил контракт со звукозаписывающей фирмой Arista Records в 1983 году.

В 1992 году Уитни Хьюстон вышла замуж за рэп-исполнителя Бобби Брауна и спустя год родила дочь Кристину. Их семейная жизнь не раз оказывалась объектом внимания прессы и общественности. В 2003 году полиция арестовала Брауна за избиение жены. В 2007 году супруги развелись.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Хьюстон была артисткой с самым большим количеством наград в истории. За годы своей карьеры она стала лауреатом 6 премий Grammy, 15 наград Billboard Music Awards, 21 награды American Music Award, 2 награды Emmy, 8 наград Soul Train Music Awards, 12 наград NAACP Image Awards, BET Lifetime Achievement Award и множества других премий и наград звукозаписывающей индустрии. Журнал Rolling Stone включил Хьюстон в список 100 величайших мировых исполнителей.

Баллада "I Will Always Love You" из фильма "Телохранитель" считается "хитом на все времена", а после роли, исполненной Уитни в этом фильме, ее назвали талантливой актрисой.

В 2000 году Хьюстон получила свою шестую статуэтку Grammy и была названа певицей десятилетия организаторами Soul Train Music Awards. Затем в ее карьере возникла пауза протяженностью в 8 лет. После выхода альбома "Я смотрю на тебя" в 2009 году, Уитни заявила, что этот перерыв был ей необходим, чтобы "перевести дыхание". В последние годы СМИ сообщали о борьбе певицы с алкогольной и наркотической зависимостью.

Умерла 11 февраля 2012 года в возрасте 48 лет.