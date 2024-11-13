Букеровскую премию получила автор романа о МКС

Британская писательница Саманта Харви удостоена Букеровской премии 2024 года за свой роман "На орбите" (Orbital), сообщается на сайте премии.

Роман "На орбите" повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции.

В сообщении на сайте Букеровской премии отмечается "красота и амбициозность" этого литературного произведения, а также тот факт, что впервые "Букера" получает роман, действие которого происходит в космосе.