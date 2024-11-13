Букеровскую премию получила автор романа о МКС
время публикации: 13 ноября 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 06:01
Британская писательница Саманта Харви удостоена Букеровской премии 2024 года за свой роман "На орбите" (Orbital), сообщается на сайте премии.
Роман "На орбите" повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции.
В сообщении на сайте Букеровской премии отмечается "красота и амбициозность" этого литературного произведения, а также тот факт, что впервые "Букера" получает роман, действие которого происходит в космосе.