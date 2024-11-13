x
13 ноября 2024
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2024
|
13 ноября 2024
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Букеровскую премию получила автор романа о МКС

время публикации: 13 ноября 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 06:01
Букеровскую премию получила автор романа о МКС
AP Photo/Alberto Pezzali

Британская писательница Саманта Харви удостоена Букеровской премии 2024 года за свой роман "На орбите" (Orbital), сообщается на сайте премии.

Роман "На орбите" повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции.

В сообщении на сайте Букеровской премии отмечается "красота и амбициозность" этого литературного произведения, а также тот факт, что впервые "Букера" получает роман, действие которого происходит в космосе.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook