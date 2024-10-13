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Культура

В России снимут новый сериал о Штирлице

время публикации: 13 октября 2024 г., 17:37 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 17:37
Юлиан Семенов, 1988 год
Wikipedia.org. Фото: ___DODO / Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В России пишут сценарий новой экранизации произведений Юлиана Семенова о советском разведчике Максиме Исаеве, известном также как Штирлиц. Об этом сообщила дочь писателя Ольга Семенова, возглавляющая Культурный фонд и дом-музей писателя. Над проектом работает продюсер и сценарист Артем Чащихин-Тоидзе, автор сериала "Начальник разведки". В основу сценария легла серия Юлиана Семенова "Экспансия", рассказывающая о разведывательной миссии Исаева в Испании и Южной Америке. Предполагается, что съемки начнутся уже следующим летом. Кто сыграет главную роль в экранизации, пока неизвестно.

Первой и единственной экранизацией цикла о советском разведчике стал 12-серийный телевизионный фильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" 1973 года с Вячеславом Тихоновым в главной роли. По сюжету, Исаев был внедрен в высшие эшелоны немецкого рейха под именем Макса Отто фон Штирлица. Сценаристом картины выступил сам Юлиан Семенов. Всего Штирлицу просвящено четырнадцать романов Юлиана Семенова и три пьесы.

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