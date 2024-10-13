В России снимут новый сериал о Штирлице

В России пишут сценарий новой экранизации произведений Юлиана Семенова о советском разведчике Максиме Исаеве, известном также как Штирлиц. Об этом сообщила дочь писателя Ольга Семенова, возглавляющая Культурный фонд и дом-музей писателя. Над проектом работает продюсер и сценарист Артем Чащихин-Тоидзе, автор сериала "Начальник разведки". В основу сценария легла серия Юлиана Семенова "Экспансия", рассказывающая о разведывательной миссии Исаева в Испании и Южной Америке. Предполагается, что съемки начнутся уже следующим летом. Кто сыграет главную роль в экранизации, пока неизвестно.

Первой и единственной экранизацией цикла о советском разведчике стал 12-серийный телевизионный фильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" 1973 года с Вячеславом Тихоновым в главной роли. По сюжету, Исаев был внедрен в высшие эшелоны немецкого рейха под именем Макса Отто фон Штирлица. Сценаристом картины выступил сам Юлиан Семенов. Всего Штирлицу просвящено четырнадцать романов Юлиана Семенова и три пьесы.