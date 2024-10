На лондонский аукцион выставили не издававшиеся ранее записи Джими Хендрикса

В Лондоне в ноябре пройдёт аукцион, на котором выставят лоты из архива Патрисии "Трикси" Салливан, которая с 1966 по 1973 год работала помощницей Майка Джеффри, менеджера Джими Хендрикса и многих других артистов золотого века рок-музыки.

Джеффри скончался в 1973 году, после чего судебные приставы опечатали его офис и конфисковали мебель и оборудование, однако позволили Салливан забрать вещи, не представлявшие, по их мнению, особой ценности.

Среди них – более 50 плёнок с уникальными записями таких артистов, как The Animals и Soft Machine, а также Джими Хендрикса. Главный аукционный лот – катушка с альтернативными версиями композиций "Up from the Skies", "Ain"t No Telling", "Little Miss Lover" и "Stone Free", записанными в 1968 году. По словам аукционистов и архивистов, которых привлекли к анализу материала, эти варианты существенно отличаются от общеизвестных длиной и аранжировкой. Ожидается, что стоимость лота по итогам торгов превысит 200 тысяч фунтов стерлингов.

Помимо плёнок, на аукционе продадут костюмы, в которых Хендрикс выступал в конце 1960-х годов, незадолго до смерти, а также связанные с ним бумаги – в частности, письмо от рекорд-лейбла, в котором сообщается, что знаменитому гитаристу отныне запрещается жить в лондонской квартире Ринго Старра, так как соседи жалуются на шум, который он производит.

Аукцион состоится 15 ноября и будет проходить онлайн.