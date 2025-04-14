Умер Марио Варгас Льоса, лауреат Нобелевской премии по литературе

Перуанский писатель Марио Варгас Льоса, лауреат Нобелевской премии по литературе, скончался в Лиме в возрасте 89 лет, сообщил его сын Альваро.

Марио Варгас Льоса родился в 28 марта 1936 года в Арекипе (Перу). В 2010 году Льоса удостоился Нобелевской премии по литературе "за картографию структуры власти и яркие образы человеческого сопротивления, восстания и поражения". Льоса написал десятки романов и повестей, в также множество эссе и пьес, в том числе, "Разговор в соборе" и "Зеленый дом". Но первую славу ему принес "Город и псы" (другое название – "Время героя"), написанный в 1964 году. Этот роман был очень популярен и в СССР. Льоса был известен также как журналист и политик, придерживающийся центристских взглядов. Он баллотировался в президенты Перу в 1990 году и проиграл во втором туре Альберто Фухимори. Писатель затем изложил свой опыт политической борьбы в книге "Рыба в воде".