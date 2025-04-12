Испанский вещательный союз требует исключить Израиль из "Евровидения 2025"

Испанский вещательный союз (TVE) потребовал от генерального директора Европейского вещательного союза провести открытое обсуждение возможности участия Израиля в конкурсе "Евровидение 2025", который пройдет в мае в Базеле (Швейцария).

Президент TVE Хосе Пабло Лопес объяснил требование "обеспокоенностью ситуацией в секторе Газы, выраженной различными группами испанского общества".

Как и в прошлом году, в этом вновь звучат призывы бойкотировать представителя Израиля на "Евровидении". В феврале этого года уже сообщалось, что представители левой партии Испании обратились в TVE с просьбой к Европейскому вещательному союзу исключить Израиль из предстоящего конкурса.

С 7 октября испанское правительство занимает отчетливо антиизраильскую позицию.

Уже известно, что израильская певица Юваль Рафаэль выступит во втором полуфинале "Евровидения", который состоится 15 мая 2025 года. Её соперниками станут Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Хорватия, Мальта, Финляндия и Дания.