"Параллели. Высоцкий". История, сыгранная на краю пропасти. Слишком остро, чтобы быть прошлым

Публикуется на правах рекламы

Существуют строки, которые невозможно пересказать прозой, потому что поэзия не поддаётся переводу на язык логики и объяснения, сопротивляется попыткам упростить её. В определённые моменты истории и бытия именно поэзия становится последним, что может удержать человека от разрыва с самим собой, последним способом прикоснуться к боли, последней возможностью выйти из одиночества.

Спектакль "Параллели. Высоцкий" возник не как отклик на биографию, не как жест памяти и не как акт почитания фигуры поэта, но как внутренняя потребность понять сегодняшний мир – тревожный, неустроенный, обнажённый до крика – через его стихи. Не через песни, не через голос, узнаваемый с первых нот, не через хрестоматийную харизму, а через самую суть поэтического текста, обнажённую, вынутую из контекста, помещённую в тело и голос другого времени. Здесь поэзия Высоцкого существует вне привычного формата гитарной баллады. И потому спектакль "Параллели. Высоцкий" – не о Владимире Высоцком, и даже не о его эпохе, но о нас, сегодняшних, и о попытке – мучительной, упрямой, местами отчаянной – отыскать смысл в реальности, которая рассыпается под ногами.

Приобрести билеты

В центре сценического пространства – два персонажа, два голоса, два образа, два клоуна-комедианта – без возраста, без пола, без конкретной судьбы. Елена Яралова и Мария Мушкатина создают дуэт, в котором главное – не сюжет и не рассказ, а хрупкое, напряжённое, подвижное состояние, балансирующее на грани между внутренней тишиной и криком. Их персонажи – герои из театра абсурда, клоуны, лицедеи, то ли выжившие, то ли пришедшие с другой стороны обломков реальности, пытающиеся удержать друг друга от окончательной тьмы. Один собирается уйти – второй не позволяет. Между ними – не конфликт, а сопротивление разрушению. В этом сопротивлении – вся суть действия.

Звуковой ряд спектакля – это еще один персонаж. Саундтрек в данном случае – не музыкальная иллюстрация слов, не сопровождение текст, а музыкальное пространство, созданное композитором и пианисткой Аллой Данциг. Пространство, в котором стихи Высоцкого обретают новое звучание через шёпот, интонацию, ритма. Некоторые мелодии отсылают к знакомым песням, но чаще – только на мгновение, прежде чем раствориться в параллельной ткани спектакля.

Режиссёр Ника Платонова создаёт не сценическую метафору, а особую форму игры-дыхания, в которой каждое слово проходит через тело, через движение, через паузу. Вместе с хореографом Галиной Делятицкой она выстраивает спектакль-соучастие, где зрители и сопереживают персонажам, и проживают с ними их конфликт.

Поэзия Высоцкого здесь прозвучит не в хронологической последовательности, не по тематическим блокам, не как "лучшее из написанного". Тексты подобраны как эмоциональные реплики, которые возникают в диалоге с настоящим – с болью, которую не хочется называть, со страхом, в котором стыдно признаться, с растерянностью, ставшей общей. Некоторые стихи угадываются сразу, другие – будто звучат впервые, вписанные в иное эмоциональное поле.

Спектакль обходит стороной привычные определения: музыкальный ли он? Безусловно, но музыка здесь не цель, а способ. Драматический? Несомненно, но не потому, что в нём есть конфликт, а потому что сама форма – драматургична, напряжена, выстроена из столкновения слов и тишины. Постановка не превращается в терапию, хотя и касается самых болезненных нервов. Не становится исповедью, хотя и рождается из личной боли. Не подаёт себя как высказывание, но тем точнее становится актом присутствия.

Каждое действие на сцене – как вопрос: ты ещё здесь? Ты слышишь меня? Ты готов сказать "я"? Актрисы не проигрывают роли, не пытаются быть кем-то, а остаются в этом зыбком пространстве уязвимости, в котором возможно только одно – быть рядом.

Пока в мире остаётся поэзия, которую невозможно пересказать прозой, остаётся и возможность говорить не напрямую, но от сердца – не подражая, но слыша, не повторяя, но продолжая. Именно такой возможностью и становится спектакль "Параллели. Высоцкий".

Ближайшие показы:

10 сентября (среда), 20:00 – Нетания, зал "Бейт-Йоханан"

30 сентября (вторник), 20:00 – Тель-Авив, зал "Яд ле-Баним"

Приобрести билеты

В ролях: Елена Яралова, Мария Мушкатина

Музыка и аранжировка: Алла Данциг

Режиссёр: Ника Платонова

Хореография: Галина Делятицкая

Фото и дизайн: Ксения Мушкатин