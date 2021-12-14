К своему 30-летию магазин "Родина" дарит всем сумасшедшие скидки

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Магазин "Родина" известен, наверное, каждому любителю рыбы икры и морепродуктов в Ришон ле-Ционе. И не удивительно, ведь уже целых 30 лет Икорный дом "Родина" поставляет в Израиль те виды рыб и морепродуктов, которые не найдешь в обычных магазинах. В декабре самый знаменитый рыбный магазин в Ришоне отмечает свой юбилей и приглашает всех на праздник скидок. Чем порадуют? Не только рыбой, но и недорогим мясом. Огласим весь список:

• карась свежемороженый - 24,90 ш за кг

• семга целая свежемороженая (Норвегия) - 39,90 ш за кг

• филе лосося свежемороженое - 59,90 ш за кг

• нарезка лосося копченая - 39,90 ш за 400 г v • камбала - 29,90 ш за кг

• филе амнуна - 29,90 ш за кг

• окунь морской - 39,90 ш за кг

• гусь целый свежемороженый (Венгрия) - 29,90 ш за кг - по две штуки в одни руки - в соответствии с условиями мероприятия.

• ножки гусиные свежемороженые - 39,90 ш за кг

• крылья гусиные свежемороженые - 19,90 ш за кг

• говядина №8 - 24,90 ш за кг

• язык свежемороженый - 23,90 ш за кг

Если вы вдруг никогда не бывали в "Родине", юбилейные скидки – отличный повод познакомиться! Заходите в "Родину", вам наверняка понравится царящая здесь чистота, ассортимент рыбы и деликатесов и, конечно же, цены. Здесь они доступные!

Ведь "Родина" – это один из крупнейших израильских импортеров рыбы и икры, работающий на израильском рынке более 20 лет.

"Родина" дает лучшие цены на различные виды лосося – от целого свежемороженого, до копченого и свежайшего филе для приготовления домашних суши и сашими.

Благодаря отличному уровню обслуживания, идеальной чистоте, витринам и прилавкам, оборудованным в соответствии с самыми высокими стандартами "Родина" завоевала и сохранила любовь и доверие потребителей. Израильтяне со всей страны едут за рыбой, икрой, мясом и морепродуктами именно сюда. Покупая продукты в "Родине", вы можете быть уверены, что приобретаете качественные продукты по особенно выгодным ценам. Магазин регулярно устраивает мероприятия скидок на свежую и свежемороженую рыбу, икру и другие продукты. Чтобы вовремя узнавать о скидках, подпишитесь на страницу "Родины" в Facebook.

Приходите в декабре на День рождения "Родины". Вас ждет большой выбор рыбы, ассортимент мясных продуктов, морских деликатесов, импортных и местных сыров – по отличным ценам. А также радостная атмосфера праздника!

Адрес магазина "Родина":

Ришон Ле-Цион, ул.а-Макабим 12

Для посетителей магазин – бесплатная стоянка.

Режим работы:

воскресенье - четверг: с 08:00 до 21:00

пятница с 08:00 до 18:00

суббота с 09:00 до 20:00



*Скидки действительны до окончания запаса.