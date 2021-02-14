"Заповедник 157": Путин душит оппозицию. Новости из телевизора. Одаренные кремлевские дети. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 157-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В воскресенье, 14 февраля, проект "Заповедник" представил новую, 157-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сюжет по "Собачьему сердцу": Шариков-Путин беседует с Меркель и Макроном об оппозиции и о настоящих ценностях.

2. ТВ-дайджест "Заповедника" по последним новостям.

3. Сюжет о кремлевских родителях и их прекрасно одаренных детях.



Инфоповоды: – Во время визита в Москву главы МИДа ЕС Жозепа Борреля Россия выслала из страны трех европейских дипломатов. Боррель заявил о том, что ЕС может расширить санкции против России за нарушение прав человека. Меркель уверена, что новые санкции не коснутся Северного потока.

– Президент Украины Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.

– В Минске прошло "Всебелорусское народное собрание".

– В европейских СМИ прошла серия положительных публикаций о российской вакцине "Спутник V". А канцлер Австрии Курц даже выразил готовность привиться ею.

– Журналисты издания "Собеседник" обнаружили у сына главы МВД Колокольцева недвижимость стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

– По сообщениям СМИ 22-летняя дочь Шувалова, балерина Большого театра, получила в 2018 году доход свыше 2 миллиардов рублей.

– Главой "РусГидро" стал Хмарин, сын однокурсника Путина.

– МИД РФ завел аккаунт в ТикТоке и посвятил тему первого сюжета Навальному.



Все выпуски "Заповедника" (DW)