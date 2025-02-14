"Капитан Америка: Дивный новый мир" в Нью-Йорке. Пропалестинские активисты призывали к бойкоту

Вечером 13 февраля в Нью-Йорке состоялся специальный показ нового супергеройского боевика "Капитан Америка: Дивный новый мир". Пропалестинские активисты призывали бойкотировать мероприятие.

Поводом для акций протеста послужило то, что одну из главных ролей в этом фильме играет израильская актриса Шира Хаас. Ее героиня Рут Бар-Сераф в оригинальном комиксе Marvel является агентом израильской разведки "Мосад". В фильме она превратилась в высокопоставленную сотрудницу американского правительства.

Рут-Бар Сераф впервые появилась в комиксах Marvel в 1980-м году по инициативе художника Билла Мантло, который всегда внимательно следил за политическими событиями в мире. В этот момент были заключены Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом, что и вдохновило Мантло на создание персонажа Сабры (супергеройское прозвище Сераф) женщины-мутанта и агента "Мосада" в бело-голубом костюме, украшенном звездой Давида.

В новой картине вселенной Marvel Сабра выступает как второстепенный персонаж, однако именно ее присутствие вызвало призывы к бойкоту премьеры фильма. Причем новое воплощение Сабры возмутило не только антиизраильских активистов, но и произраильски настроенных поклонников комиксов. По их мнению, превращение героини из агента "Мосада" в представительницу американского правительства оскорбительно и полностью меняет идентичность героини. С другой стороны, антиизраильские активисты утверждают, что такая перемена – всего лишь формальность, и присутствие Сабры в картине означает произраильскую позицию создателей картины. Пусть даже сценаристы решили отказаться от оригинального прозвища героини – Сабра – из-за его очевидных ассоциаций с израильским происхождением героини ("сабрами" называют коренных израильтян). Однако попытки сценаристов студии Marvel сгладить противоречия, кажется, провалились. Поклонники франшизы прекрасно помнят предысторию Сабры, которая, по легенде, родилась недалеко от Иерусалима, росла в засекреченном кибуце, где тренировала свои суперспособности, потеряла сына в совершенном арабским террористом теракте и чаще всего противостояла злодеям именно арабского происхождения.

Скандал вокруг появления Сабры в новом фильме разгорелся еще в 2022 году, когда Marvel Studio объявили о планах ввести в сценарий персонаж Сабры в исполнении израильской актрисы Ширы Хаас. Организация "Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля" раскритиковала это решение, заявив, что "расизм и превознесение "Мосада" в оригинальном комиксе отвратительны". После начала войны Израиля с террористической организацией ХАМАС антиизраильские настроения в мире только усилились, и теперь пропалестинские активисты обвиняют студию Marvel в "пропаганде угнетения палестинцев Израилем", поскольку оригинальный персонаж "работала на оккупационные силы и помогала геноциду палестинцев".