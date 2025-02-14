"Не унижайте никого". Быков-Тургенев в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи вновь стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков – но на этот раз он говорил не за себя, а за Ивана Сергеевича Тургенева. Формат беседы: ведущий задает детские вопросы, Быков отвечает так, как, по его мнению, ответил бы Тургенев. Причем вопросы заранее не согласовывались. Поэтому, как правило, это не ответ подходящей цитатой из классика.

Девочка спросила: "Что такое совесть?" "Хроника больной совести – это все тургеневские стихотворения в прозе", – говорит Быков.

Другая девочка спросила: "А что важней – совесть или честь?" "Для Тургенева была важней совесть. Для Пушкина была важней честь, – считает Быков. Упоминая речь Тургенева "Гамлет и Дон Кихот", он отмечает: "Гамлет человек совести. Дон Кихот человек чести. Тургенев всю жизнь мечтал быть Дон Кихотом. И всю жизнь был Гамлетом".

"А что такое правильно?" – спрашивает третья девочка. Тургеневский ответ: "Когда один скажет "Дура!", другой – "Святая!""

При ответе на вопрос "Кто умнее – мальчик или девочки?" звучит фраза: "Бог создал женщину как дуновение из другого мира".

Вопрос: "Что такое дружба?" Ответ: "Дружба – поиск в другом недостающих тебе элементов, стремление дополнить себя до целого".

Переключение темы. "За что не любят евреев?" Быков вспоминает ранний рассказ Тургенева "Жид" и заявляет: "Нужны титанические усилия, быть может разрушающие личность, чтобы еврею оторваться от еврейства... Тургенев был юдофил. Но понимал, что метафизика евреев абсолютно для стороннего человека непостижима. И отсюда всегдашнее чувство враждебности. Как при созерцании игры, в которую тебя не пускают".

Вопрос: "Как говорить неприятное?" Ответ: "Не надо бояться говорить неприятное. Бойтесь промолчать. Сказать – не бойтесь".

Девятилетний мальчик говорит: "У вас одна минута. Вас слышит весь мир. Что вы скажете?" Отвечает Тургенев-Быков: "Не унижайте никого. Не унижайте и не унижайтесь. Ничего нет хуже расчетливого, сознательного унижения другого человека. Щадите человека в другом. Не измывайтесь. А если вы выше или правы по каким-то обстоятельствам, не подчеркивайте этого. Не топчите человека. И будет вам счастье".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Быковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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