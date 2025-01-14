Английского фантаста Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии

Известного британского писателя-фантаста Нила Геймана, автора романов "Звездная пыль" и "Американские боги", восемь женщин обвинили в сексуальном насилии, сообщает New York Magazine Vulture.

В публикации сказано, что первые обвинения, со стороны двух женщин, были выдвинуты в 2023-2024 годах. Затем с похожими обвинениями – в сексуальных домогательствах, принуждении и насилии – выступили еще несколько женщин, в том числе бывшая няня сына писателя Скарлетт Павлович.

Судя по опубликованным данным, речь идет об инцидентах в период, когда Гейман жил в США, Великобритании и Новой Зеландии. Две из восьми женщин работали на него, пять были его почитательницами.

Скарлетт Павлович утверждает, что Гейман неоднократно насиловал ее, когда она работала няней в доме жены писателя, американской певицы Аманды Палмер. Причем, по словам Павлович, один раз речь шла о насилии в присутствии сына писателя. Vulture пишет, что Нил Гейман не отрицал "отношений" с Павлович, но утверждал, что все происходило по взаимному согласию. Полиция дело по заявлению Павлович закрыла.

Нилу Гейману 64 года. Он автор художественной литературы, романов, комиксов, графических романов, документальной литературы, радиоспектаклей и сценарист. Его работы включают серию комиксов "Песочный человек" и романы "Звёздная пыль", "Американские боги", "Коралина" и "История с кладбищем". Он получил множество наград, в том числе премии Хьюго, Небьюла и Брэма Стокера, а также медали Ньюбери и Карнеги. В 2013 году "Океан в конце дороги" был признан книгой года на Британской национальной книжной премии. Семья Геймана имеет польско-еврейские и другие восточноевропейские еврейские корни.