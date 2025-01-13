Из-за гибели солдат в Газе Ханан Бен-Ари отложил премьеру песни
время публикации: 13 января 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 20:29
Один из самых любимых израильтянами исполнителей Ханан Бен-Ари из-за гибели пятерых военнослужащих бригады "Нахаль" и ранении их восьмерых сослуживцев в секторе Газы решил отложить премьеру своей новой песни, которую он планировал выпустить после более чем годичного перерыва.
"Это черный день. Подождем с новой песней несколько дней, – написал Ханан Бен-Ари в stories. – Сердце плачет вместе с бригадой "Нахаль".
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