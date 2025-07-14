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Культура

Мати Каспи объявил сбор средств на лечение от рака

Музыканты
Онкология
Благотворительность
время публикации: 14 июля 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 17:29
Мати Каспи объявил сбор средств на лечение от рака
Gershon Elinson/Flash90

Знаменитый израильский певец и композитор, 75-летний Мати Каспи, опубликовал в соцсетях большой пост, в котором рассказал о состоянии здоровья и попросил у поклонников помощи в борьбе с болезнью. Напомним, в мае 2025 года выяснилось , что у артиста рак в запущенной форме.

По словам музыканта, несколько опробованных его врачами методов лечения на сегодняшний день не принесли результатов, но он не сдаётся и "не позволит мелодии оборваться". Вместе с тем, как утверждает Каспи, государство "не признаёт его онкобольным" и не предоставляет требуемое страховое покрытие для продолжения лечения.

При этом зарабатывать выступлениями и записями новых песен артист в настоящее время не может по причине тяжёлой болезни. В этих условиях он, как подчёркивается, впервые в жизни обращается к поклонникам с просьбой о сборе средств на медицинские расходы.

"Если мои песни когда-либо трогали вас, если вы чувствуете связь с музыкой, которую я создавал на протяжении долгих лет, то я от всего сердца обращаюсь сейчас именно к вам и прошу у вас поддержки, – написал Каспи. – Только так я смогу побороть рак. Я обязательно одержу над ним победу – но мне нужна ваша помощь".

По данным авторского общества АКУМ, Мати Каспи сочинил за почти 60-летнюю карьеру более тысячи песен – их исполнял как он сам, так и другие артисты. Многие из его работ стали хитами и вошли в золотой фонд израильской песенной культуры.

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