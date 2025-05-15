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Культура

Мати Каспи, классик израильской эстрады, объявил о том, что у него рак

время публикации: 15 мая 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 21:36
Мати Каспи, классик израильской эстрады, объявил о том, что у него рак
Wikipedia.org. Фото: Gilad Avidan

Один из самых известных музыкантов Израиля Мати Каспи написал в своем Facebook о том, что у него обнаружен рак в запущенной форме.

"К сожалению, мне придется отменить все свои выступления, чтобы заняться лечением", – написал Каспи, которому в ноябре этого года исполнится 76 лет.

По данным израильского общества композиторов, авторов и издателей (ACUM), Мати Каспи написал более тысячи песен, часть из них – для других исполнителей. Многие его произведения стали хитами.

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