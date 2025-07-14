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Умер режиссер Александр Митта

время публикации: 14 июля 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 09:56
Умер режиссер Александр Митта
Wikipedia.org. Фото: Svklimkin

На 93-м году жизни скончался российский кинорежиссер Александр Митта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сына режиссера Евгения. "Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим", – говорится в сообщении сына.

Актер, режиссер, сценарист и продюсер родился в Москве в 1933 году. Настоящая фамилия Александра Митты – Рабинович. Поступил во ВГИК после окончания МИСИ. Выпускник мастерской Михаила Ромма. В 1970-1990 годах руководил мастерскими на Высших режиссерских курсах.

Сыграл в фильмах Марлена Хуциева "Застава Ильича" и "Июльский дождь". Среди поставленных им фильмов "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Экипаж", "Сказка странствий".

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