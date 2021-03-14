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NEWSru.co.il :: Досуг14 марта 2021 г., 18:58

"Заповедник 161": Путин против интернета. Свой путь на Евровидение. Санкции от Байдена. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 161": Путин против интернета. Свой путь на Евровидение. Санкции от Байдена. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 161-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Сюжет о спасении детей от интернета.
2. Музыкальный сюжет: кремлевская рать выступает на песенном конкурсе с песнями о наболевшем.
3. Больничный сюжет о докторе Байдене и его санкциях.

Инфоповоды:
– Выступая на коллегии МВД, Путин поручил активнее выявлять тех, кто через Интернет вовлекает детей в политику в своих "хорьковых целях".
– Песков, а затем и Володин опровергли заявление депутата Рашкина о новых планах повышения пенсионного возраста после выборов.
– Люблинский суд Москвы обязал Навального выплатить 500 тыс. рублей по иску Пригожина.
– Роскосмос заявил о том, что одна из трещин в российском модуле МКС заделана.
– В Москве в очередной раз расширена зона платной парковки.
– Президент Байден на год продлил санкции против Ирана.
– По данным агентства Bloomberg Вашингтон рассматривает новые "экстремальные шаги" по санкциям против РФ.
– Более 20 тысяч организаций в США стали жертвами хакерской атаки, за которой, по заявлениям Microsoft, стоят китайские власти.
– Премьер Мишустин поручил к сентябрю завершить в России основной объем массовой вакцинации.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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