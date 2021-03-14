"Заповедник 161": Путин против интернета. Свой путь на Евровидение. Санкции от Байдена. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 161-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сюжет о спасении детей от интернета.

2. Музыкальный сюжет: кремлевская рать выступает на песенном конкурсе с песнями о наболевшем.

3. Больничный сюжет о докторе Байдене и его санкциях.



Инфоповоды:

– Выступая на коллегии МВД, Путин поручил активнее выявлять тех, кто через Интернет вовлекает детей в политику в своих "хорьковых целях".

– Песков, а затем и Володин опровергли заявление депутата Рашкина о новых планах повышения пенсионного возраста после выборов.

– Люблинский суд Москвы обязал Навального выплатить 500 тыс. рублей по иску Пригожина.

– Роскосмос заявил о том, что одна из трещин в российском модуле МКС заделана.

– В Москве в очередной раз расширена зона платной парковки.

– Президент Байден на год продлил санкции против Ирана.

– По данным агентства Bloomberg Вашингтон рассматривает новые "экстремальные шаги" по санкциям против РФ.

– Более 20 тысяч организаций в США стали жертвами хакерской атаки, за которой, по заявлениям Microsoft, стоят китайские власти.

– Премьер Мишустин поручил к сентябрю завершить в России основной объем массовой вакцинации.



Все выпуски "Заповедника" (DW)