Умер Роберт Бентон, один из создателей фильмов "Бонни и Клайд" и "Крамер против Крамера"

Стало известно, что 11 мая в возрасте 92 лет в Нью-Йорке умер трехкратный обладатель "Оскара", режиссер и сценарист Роберт Бентон, участвовавший в создании культовых фильмов "Бонни и Клайд" и "Крамер против Крамера". О его смерти сообщила газета The New York Times.

Роберт Бентон родился 20 сентября 1932 года в штате Техас, США. Окончил Техасский университет. Писал для газет, затем был художественным редактором журнала Esquire. В 1966-1972 писал пьесы и киносценарии совместно с главным редактором Esquire Дэвидом Ньюманом . Самый известный фильм по их сценарию – "Бонни и Клайд" режиссера Артура Пенна (1967). С 1972 года ставил фильмы как режиссер, часто по собственным сценариям. Свои первые два "Оскара" он выиграл как режиссер и сценарист "Крамера против Крамера" в 1980 году. Третий "Оскар" он получил в 1985 году за сценарий фильма "Место в сердце", в котором он также выступил режиссером. Его последней киноработой является фильм "Праздник любви", который он снял в 2007 году.