Первый полуфинал "Евровидения": определены десять участников следующего этапа

В Базеле состоялся первый полуфинал "Евровидения-2025", по итогам которого конкурс покинули Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия, Кипр.

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Во вторник, 13 мая, в Базеле стартовал песенный конкурс "Евровидение – 2025". В первом полуфинале участвовали 15 стран: Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Португалия, Норвегия, Бельгия, Азербайджан, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия, Кипр.

По итогам зрительского голосования в финал конкурса вышли десять стран:

Норвегия

Албания

Швеция

Исландия

Нидерланды

Польша

Сан-Марино

Эстония

Португалия

Украина

Для Словении, Бельгии, Азербайджана, Хорватии, Кипра конкурс закончился.

Второй полуфинал, в котором на сцену выйдет представительница Израиля Юваль Рафаэль, состоится 15 мая.

Финал конкурса состоится вечером в субботу, 17 мая. В нем примут участие хозяева конкурса – представители Швейцарии, страны "большой пятерки" – Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия, а также участники, прошедшие полуфинальный отбор.