Режиссер фильм "Я, робот" обвинил Илона Маска в плагиате дизайна

Режиссер фильма "Я, робот" Алекс Пройас обвинил соучредителя компании Tesla Илона Маска в плагиате дизайнов. Пройас выдвинул обвинения после публикации фотографий с презентации новых беспилотных прототипов компании Tesla: роботакси и робовэна. В грандиозном шоу также участвовал новый робот Tesla Optimus, который подавал напитки и общался с публикой. Критики усомнились в способности робота так живо реагировать на вопросы и шутки посетителей презентации. А режиссер "Я, робота" опубликовал на странице Маска в социальной сети X (бывший Twitter) пост, содержащий фотографии образов из его фильма и с презентации Tesla со словами "Эй, Илон, можно мне вернуть мои дизайны, пожалуйста?" На опубликованных Пройасом фотографиях сходство между моделями совершенно очевидно. В частности, робовэн, представленный Маском, почти полностью повторяет дизайн концепт-кара Audi RSQ, специально разработанного компанией Audi для фильма. В компании Маска пока не отреагировали на обвинения режиссера.

Фильм "Я, робот" вышел в 2004 году и является экранизацией цикла Айзека Азимова "Три закона роботехники". Действие картины разворачивается в 2035 году в Чикаго. Главный герой фильма – детектив (Уилл Смит), который пытается раскрыть запутанное убийство и очень не доверяет человекоподобным роботам, ставшим обыденной частью жизни. Фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.