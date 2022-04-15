"Таков божественный дизайн". Марк Поляков в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Марк Поляков – художник из Тбилиси, ныне живующий в Нью-Йорке.

"Когда Бог создал женщину, он завершил творение", – говорит Поляков, отвечая на один из детских вопросов.

При ответе на вопрос "Что такое любовь?" он произносит: "Таков божественный дизайн".

"Демоны помогают понять ангелов и красоту", – полагает художник.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Марком Поляковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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