В возрасте 51 года умерла актриса и режиссер Татьяна Вилькина

14 апреля на 52-м году жизни умерла Татьяна Вилькина – актриса, режиссер документального и игрового кино, сообщают Союз кинематографистов России и Гильдия режиссеров.

Она скончалась у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве. Причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Татьяна Вилькина родилась 9 декабря 1973 года в Москве. Она – дочь художественного руководителя театрального центра "Вишневый сад" Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой.

В 1995 году Татьяна окончила театральное училище им. Б.В. Щукина по специальности "актриса театра и кино", в 2002 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Работала в Московском драматическом театре "Еt cetera" Александра Калягина и в Московском театральном центре "Вишневый сад". Сыграла несколько ролей в кино.

Режиссер документальных фильмов: "Леня, покажи нам что-нибудь…", "Тот самый Бардин", "Взлеты и падения Елены Водорезовой", "Пространство Валерия Рубинчика", "Острова. Валерий Золотухин" и игрового короткометражного фильма "Лапа-растяпа".