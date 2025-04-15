Статуя Марка Аврелия, которая была похищена более 60 лет назад, вернется из США в Турцию

В художественном музее Кливленда состоялась церемония передачи властям Турции статуи, которая, предположительно, изображает римского императора-философа Марка Аврелия, правившего во второй половине Второго века н.э.

Скульптура была в шестидесятых годах прошлого века похищена из античного города Бубон, расположенного на юго-западе Турции, и вывезена в США. "После 65 лет научных, юридических и дипломатических усилий статуя возвращается домой на землю Анатолии", – заявил заместитель министра культуры Турции Гохкан Язги.

Отметим, что и многие другие страны ведут борьбу за возвращение объектов их культурного наследия, которые находятся в западных музеях. В этом списке такие государства как Египет, Ирак, Греция.

Философ-стоик Марк Аврелий правил в 161-180 годах и считается последним из пяти "хороших императоров", при которых Римская империя достигла максимального расцвета. Отметим, что в число этих "хороших императоров" входит и Адриан, подавивший восстание Бар-Кохбы.

Атрибуция бронзовой статуи, датируемой Вторым-Третьим веками н.э., вызывает споры. Поскольку у нее нет головы, невозможно однозначно утверждать, что это Марк Аврелий. Согласно альтернативной версии, это статуя неизвестного философа.